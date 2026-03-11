El flamante modelo del documento , que entró en vigencia en este 2026 , incorpora símbolos patrios y de la geografía argentina.

Ya se imprimen los nuevos DNI con el Monumento a la Bandera: cómo queda el nuevo formato

El Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) ya comenzó a emitir el Documento Nacional de Identidad ( DNI ) con el nuevo diseño que, además de adecuarse a estándares internacionales de seguridad, incluye diversos símbolos patrios y de la geografía argentina , como el Monumento a la Bandera, el Sol de Mayo, la escarapela, los glaciares y las Islas Malvinas.

El cambio de formato de DNI y también de pasaporte había sido anunciado a principios de febrero a través de las Disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial. Y si bien su entrada en vigencia fue inmediata , las autoridades aclararon que se demorarían un tiempo en entregarse, ya que antes iban a agotar el stock de materiales con los que se venían haciendo los documentos hasta ahora.

Desde el punto de vista estético, el flamante DNI incorpora en su frente a la escarapela como marco de la fotografía, tres estrellas representando el orgullo nacional y el Sol de Mayo en el centro, además de imágenes de los Glaciares Argentinos , el cordón cordillerano y el mapa bicontinental . En el dorso, en tanto, se ve al Monumento a la Bandera , las Islas Malvinas en el centro y la ballena franca austral junto a la flor nacional del ceibo en una de las puntas.

dni En el adverso, el nuevo DNI suma al Monumento a la Bandera, las Islas Malvinas, la ballena franca austral y la flor del ceibo.

Los DNI para personas extranjeras mantienen el mismo formato, con la incorporación de datos vinculados a la naturalización o residencia. Y los excombatientes de Malvinas conservan la leyenda identificatoria correspondiente.

El nuevo DNI, un cambio mucho más que estético

El flamante modelo que de a poco irá reemplazando a los anteriores refuerza la seguridad con una tarjeta de policarbonato, un chip sin contacto (tecnología NFC) y grabado láser, dificultando falsificaciones y protegiendo datos con estándares internacionales. Incluye datos encriptados, foto a color, imagen fantasma y certificados criptográficos para verificación digital.

En cuanto al material de policarbonato, desde el Gobierno nacional explicaron que resulta más duradero y resistente que el anterior, permitiendo el grabado láser de los datos para evitar alteraciones físicas. También cuenta con un chip sin contacto que almacena datos biométricos de forma encriptada, incluyendo huellas y foto, lo que impide la suplantación de identidad".

Además, permite autenticar la identidad con mayor fiabilidad mediante la lectura electrónica del chip, incluso sin acceso a bases de datos externas, e incorpora medidas de seguridad tanto visibles como ocultas para evitar adulteraciones. Según precisaron las autoridades, la actualización apunta a modernizar los documentos y adecuarlo a los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

nuevo dni Todas las características del nuevo DNI.

Quiénes deben reemplazar su DNI por el nuevo formato y cómo hacerlo

El lanzamiento del nuevo documento no invalida inmediatamente a los modelos anteriores, que seguirán teniendo vigencia. Sin embargo, en algunos casos puntuales, sí será obligatoria su actualización. Entre los motivos se encuentran:

Quienes cumplan 5, 8 o 14 años, en el marco de las actualizaciones obligatorias.

Personas que tengan el DNI vencido o esté próximo a vencer.

Quienes necesiten rectificar datos personales.

Casos de pérdida, robo o daño.

Para tramitar el nuevo modelo, se deben seguir estos pasos: