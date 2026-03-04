Cambios en el pasaporte argentino: ¿Es necesario sacar turno para tramitarlo?

El Gobierno confirmó este martes un cambio en los trámites. Que deberás tener en cuenta para obtenerlo y el precio para acceder al documento.

Este martes el Gobierno Nacional decidió aumentar los precios para tramitar el DNI y el pasaporte . Este último se trata del documento de viaje con validez internacional necesario para identificarte en el extranjero.

Si viajas al exterior es obligatorio tener este documento, salvo que vayas a países miembros o asociados del MERCOSUR, en donde también podés identificarte con el DNI . Según indicó el gobierno, el obtenerlo ahora será más caro a partir de este jueves 6 de marzo.

De esta forma, el pasaporte ordinario pasa a valer $100.000, mientras que la modalidad exprés costará $200.000 y la resolución inmediata ascenderá a $330.000 .

El mismo dura 10 años y no será necesario renovarlo ya que siguen siendo aptos para viajar, votar y realizar cualquier tipo de trámite civil o comercial.

nuevo dni pasaporte

Cuál es el paso a paso a realizar para tramitar el pasaporte

Para tramitar el pasaporte se deben cumplir con una serie de requisitos impuestos por el Gobierno Nacional.

Los mayores de 18 años deberán presentar el DNI vigente y llevar el pasaporte anterior (siempre y cuando lo hayan realizado), aunque no es obligatorio. En tanto que los menores de 18 años deberán estar acompañados por su madre, padre o representante legal y llevar su DNI vigente.

pasaporte argentino (1)

En cuanto al proceso, es simple y hacer el trámite puede llevar apenas 15 minutos de tiempo.

Elegir el registro civil más cercano o sacar turno para un Centro de Documentación RENAPER en la aplicación Mi Argentina.

para un Centro de Documentación en la aplicación Presentarse a la oficina elegida con el turno (solicitud impresa o en foto) y el comprobante de pago.

Guardar la constancia de solicitud de trámite y hacer el seguimiento online con la ID otorgada.

Cuando el correo entregue el pasaporte, lo podrá recibir cualquier mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite.

Desde el sitio web del gobierno se informa que la vigencia del pasaporte es de 10 años desde la fecha de emisión para los mayores de 18 años y 5 años para los menores de 18.

Cuáles son los cambios principales en el pasaporte

Desde el 1° de febrero entraron en vigencia una serie de actualizaciones para pasaportes y DNI. La actualización no es meramente estética, sino que responde a una necesidad técnica de validación de identidad. Entre las modificaciones más destacadas, se encuentran las siguientes: