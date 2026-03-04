Causa AFA: postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia

La decisión se dio a raíz de una prórroga que pidió el titular de la AFA. Estaba previsto para este jueves.

En las últimas horas se conoció que se postergó la audiencia de indagatoria de Claudio "Chiqui" Tapia , presidente de la AFA.

Este cambio se debe a una prórroga que pidió Tapia a raíz de un cambio en su defensa, por lo que se confirmó que no se realizará este jueves, indicó TN.

De esta forma, el próximo 12 marzo al mediodía tendrá lugar el llamado. A su vez, indicaron que se trata de un "intento de dilatar" esta convocatoria.

Este martes el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, rechazó este martes el pedido que había realizado Tapia para suspender su citación indagatoria. Cabe recordar que en la causa está acusado por la presunta apropiación indebida de tributos por 19.353 millones de pesos.

AFA Trascendión un video en el que se ve a dirigentes de AFA traslandando dólares en bolsos.

El magistrado rechazó por "improcedente" el planteo de la defensa de Tapia y así quedó ratificada su indagatoria para este jueves a las 12 horas, indicaron fuentes juciales a Clarín.

En la misma línea, el juez no aceptó los pedidos de suspensión de las indagatorias del secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, del director general Gustavo Lorenzo, y de la propia entidad.

Una causa que limita sus movimientos

La restricción que afecta a "Chiqui" Tapia se enmarca en un proceso judicial en el que se investigan presuntas irregularidades. Como medida cautelar para asegurar que el imputado permanezca a derecho, la Justicia mantiene vigente el impedimento de salida del territorio nacional sin autorización previa.

Los puntos clave del fallo reciente:

Falta de excepcionalidad: El tribunal entendió que el viaje a Venezuela no revestía una urgencia o necesidad institucional impostergable.

Sujeción al proceso: Se busca garantizar la presencia del dirigente ante posibles citaciones judiciales de corto plazo.

Antecedentes de pedidos: Si bien Tapia ha cumplido con los regresos en permisos anteriores, la Justicia endureció los criterios de control en esta instancia.

afa comunicado

AFA ratificó el paro y el fin de semana no habrá partidos del fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió, a través de sus dirigentes, que el paro se mantendrá a pesar de las dudas que surgieron en las últimas horas. Por eso, la novena fecha del Torneo Apertura de primera, junto con las demás categorías, quedará oficialmente suspendida, según confirmaron fuentes dirigenciales.

A partir del mediodía, los principales directivos de la AFA se reunieron en el predio de Ezeiza para definir los pasos a seguir y la decisión ya está tomada: no hay fútbol. Entre las opciones que se habían analizado para recuperar la fecha 9, se eligió el 3 de mayo.

El fin de la fase regular del Apertura será el 26 de abril, por lo cual se modificaron las fechas de los playoffs. En sus redes oficiales, la Liga informó: "La fecha 9 se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo. Quedando establecido que los Octavos de Final se jugarán el fin de semana del domingo 10/5, los Cuartos entre semana (miércoles 13/5), las Semifinales el fin de semana del domingo 17/5, y la final el domingo 24 de mayo".