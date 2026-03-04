Becas Manuel Belgrano: hasta cuándo son las inscripciones y cuál es el nuevo monto

Este programa apunta a estudiantes de carreras estratégicas. De cuánto será el monto este ciclo lectivo y los requisitos a tener en cuenta.

El Ministerio de Capital Humano habilitó la renovación de las Becas Manuel Belgrano para los estudiantes universitarios que cobraron el beneficio durante el año pasado. Este programa es para estudiantes de carreras estratégicas de universidades tanto nacionales como provinciales y ya está disponible de manera virtual para completar la inscripción.

La medida se formalizó mediante la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Educación, publicada el 2 de marzo en el Boletín Oficial. El trámite podrá realizarse hasta el 20 del mismo mes, mediante la plataforma oficial del programa .

Estas becas tienen una duración de 12 meses y pueden renovarse cada año hasta un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado.

En 2025, el valor mensual alcanzó los $81.685. Para 2026, el Gobierno aún no confirmó la cifra actualizada. El depósito se realiza mediante transferencia bancaria en una cuenta a nombre del estudiante.

Para la primera renovación, será necesario haber aprobado al menos el 50% de las materias correspondientes al año académico anterior. No obstante, para la segunda renovación y posteriores, el requisito será haber aprobado al menos el 67% de las materias del plan de estudios.

¿Cuáles son las carreras alcanzadas por esta beca?

El programa contempla carreras relacionadas a áreas como Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, Logística e Infraestructura, Agroindustria y Biotecnología, Tecnologías de la Información y Control de Sistemas, Profesorados en áreas estratégicas, Ciencias Exactas y Naturales. Aún así, hace click aquí para conocer el listado completo de las carreras alcanzadas.

En total, se otorgarán 36.000 cupos, incluyendo renovantes y nuevos inscriptos, y quienes cumplan los requisitos pero no obtengan lugar quedarán en lista de espera para cubrir vacantes futuras.

Los nuevos postulantes podrán inscribirse a las Becas Manuel Belgrano 2026 desde el 16 de marzo hasta el 3 de abril.

Cuáles son los requitos para acceder a la beca

Para nuevos inscriptos:

Deben ingresar o cursar una carrera habilitada dentro del programa. La nómina completa podés consultar desde el sitio oficial del Gobierno nacional ( https://becasmanuelbelgrano.educacion.gob.ar/admin/listacarreras.php ).

dentro del programa. La nómina completa podés consultar desde el sitio oficial del Gobierno nacional ( ). Mantener la condición de estudiante regular durante todo el año académico.

durante todo el año académico. Aprobar al menos 1 materia en el ciclo lectivo de la convocatoria, cumpliendo con la “Doble Certificación” que verifica el progreso académico en septiembre.

Para estudiantes renovantes

Continuar en la misma carrera declarada al momento de la primera inscripción.

declarada al momento de la primera inscripción. Aprobar un mínimo del 50% de las materias para la primera renovación y 67% para las sucesivas.

para la primera renovación y 67% para las sucesivas. No superar tres convocatorias en pregrado ni cinco en grado.

en pregrado ni cinco en grado. Participar en actividades formativas si así lo establecen las bases de la convocatoria.

si así lo establecen las bases de la convocatoria. Cumplir con la Doble Certificación anual, requisito obligatorio para mantener la beca.

Por otro lado, no podrán postularse quienes ya finalizaron una carrera de grado, posean título de pregrado (salvo excepciones específicas), solo adeuden finales, tesis o prácticas, superen en dos años o más la duración teórica de la carrera, o quienes hayan sido dados de baja en convocatorias anteriores por incumplimientos graves.

El seguimiento académico y socioeconómico es gestionado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias y ANSES.

El objetivo del programa es garantizar el acceso, permanencia y egreso de estudiantes de bajos ingresos, además de formar profesionales en áreas prioritarias para el desarrollo nacional y regional.