País La Mañana Becas Progresar Cómo inscribirse a las Becas Progresar en marzo 2026 y cobrar $35.000 por mes

El Ministerio de Capital Humano consigna que la Beca Progresar es el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos, que brinda apoyo para promover la formación académica y profesional. Es una beca educativa que llega de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas. ¿Cuáles son los pasos necesarios para inscribirse a las Becas Progresar en marzo de 2026?

El Ministerio de Capital Humano enfatiza que los trámites de Progresar no requieren gestores ni intermediarios. Así, no deben compartirse datos sensibles, claves ni documentos con terceros. La gestión es personal, gratuita y se realiza a través de los canales oficiales.

becas-progresar.jpg La Beca Progresar es el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos que brinda apoyo para promover la formación académica y profesional. Los requisitos necesarios para inscribirse en las Becas Progresar en marzo de 2026 Progresar Nivel Obligatorio: