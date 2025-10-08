En este artículo, te contamos cuándo se cobra el importe correspondiente a los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en octubre de 2025 .

Cuándo paga Anses "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social" de octubre 2025: estos son los montos

Mediante sus canales oficiales, el Ministerio de Capital Humano apunta que el programa Volver al Trabajo tiene como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias socio laborales para sus beneficiarios, que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. ¿Cuándo se cobra el importe correspondiente a los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en octubre de 2025 ?

Según lo detalla el citado Ministerio, mediante el programa Volver al Trabajo –antes denominado Potenciar Trabajo - los inscriptos participan en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

Los titulares de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social –antes pertenecientes al ex programa Potenciar Trabajo - perciben el importe correspondiente a estas prestaciones sociales el martes 7 de octubre de 2025 .

Mediante el programa Volver al Trabajo –antes denominado Potenciar Trabajo- los inscriptos participan en actividades de formación laboral.

El Ministerio de Capital Humano especifica que el programa Volver al Trabajo tendrá como únicos beneficiarios a las personas que resultasen transferidas del programa Potenciar Trabajo. Y se consigna que si una persona era beneficiaria del Potenciar Trabajo y no está actualmente incluida en Volver al Trabajo, le corresponde el Programa de Acompañamiento Social.

Cabe subrayar que el importe tanto del programa Volver al Trabajo así como el de Acompañamiento Social continúa siendo de 78.000 pesos, el mismo monto que sus beneficiarios cobraron en septiembre de 2025.

En el sitio Argentina.gob.ar se destaca que las prestaciones del programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- brinda a sus beneficiarios:

Servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.

Servicios de intermediación laboral.

Servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales.

Prácticas formativas en ambientes de trabajo.

Acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado.

Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar.

Terminalidad Educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Cabe resaltar que el programa Volver al Trabajo –ex Potenciar Trabajo- tendrá una vigencia de veinticuatro (24 meses).

Asimismo, en el sitio Argentina.gob.ar, se subrayan las obligaciones para quienes accedan al Programa:

Mantener actualizada su información personal, vías de contacto e historia laboral en el Portal Empleo.

Participar por solicitud personal o por convocatoria de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en alguna de las prestaciones ofrecidas por el programa .

. Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa correspondiente a cada una de las prestaciones.

Brindar toda documentación o información que les sea requerida vinculada con su participación en el programa .

. Comunicar de inmediato cualquier novedad referida al incurrimiento en alguno de los supuestos de incompatibilidad.

Reintegrar las asignaciones dinerarias que indebidamente hubieran percibido.

Un operario técnico con la gorra del plan Potenciar Trabajo 1200 x 678.png El importe tanto del programa Volver al Trabajo así como el de Acompañamiento Social continúa siendo de 78.000 pesos. Archivo

Para saber si corresponde percibir esta prestación social, se deben cumplimentar los siguientes pasos: