ANSES | Confirmaron el día de cobro de la AUH y Tarjeta Alimentar de octubre 2025

A través de su portal oficial, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) detalló el calendario de pagos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar en octubre de 2025 .

Según sostiene la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) , la Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene como objetivo igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes del país, y les corresponde a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea desocupado; trabajador no registrado o sin aportes; trabajador de casas particulares o monotributista social. Recientemente, la Anses detalló el calendario de pagos correspondientes a la AUH y la Tarjeta Alimentar en octubre de 2025 .

El organismo previsional subrayó que, con el incremento del 1,88 por ciento, en octubre de 2025 los montos de las asignaciones serán de $117.252 (AUH) ; $381.791 ( Asignación Universal por Hijo con Discapacidad; $58.631 ( Asignación Familiar por Hijo ) y $190.902 ( Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad ). Cabe resaltar que la Anses retiene el 20% de la asignación .

La Anses estableció que los haberes de la AUH así como de la prestación Tarjeta Alimentar se efectivizarán entre el miércoles 8 de octubre y el martes 21 de octubre de 2025.

AUH: qué día se cobra en octubre 2025

El cronograma de pagos para los beneficiarios de la AUH es el siguiente:

8 de octubre de 2025: DNI terminados en 0.

9 de octubre de 2025: DNI terminados en 1 y 2.

13 de octubre de 2025: DNI terminados en 3.

14 de octubre de 2025: DNI terminados en 4.

15 de octubre de 2025: DNI terminados en 5.

16 de octubre de 2025: DNI terminados en 6.

17 de octubre de 2025: DNI terminados en 7.

20 de octubre de 2025: DNI terminados en 8.

21 de octubre de 2025: DNI terminados en 9.

En octubre de 2025, la Prestación Alimentar mantiene los mismos importes que en los meses previos y sus titulares recibirán la acreditación del dinero en el mismo momento en que cobren la prestación principal de la Anses.

Es oportuno resaltar que los montos de la Prestación Alimentar varían según la cantidad de integrantes del grupo familiar:

Familias con un hijo y titulares de AUE: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Aquellos beneficiarios de la Tarjeta Alimentar pueden consultar su fecha de cobro en el calendario de pagos que figura en el sitio oficial de la Anses o a través del portal de Mi Anses, en el apartado de “Hijas e hijos”, en “Mis Asignaciones”, y consignando allí el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La Anses recalca que la Prestación Alimentar les corresponde a las personas que:

Que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

por Embarazo para Protección Social. Con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Asimismo, el organismo indica que para acceder a la Prestación Alimentar es importante mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico). Es posible consultarlos en mi ANSES en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Es oportuno recordar que el monto mensual de las asignaciones se actualiza según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás (en este caso, por la inflación registrada –del 1,88 por ciento- en agosto de 2025).