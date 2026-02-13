AUH y Plan Sumar 2026: cómo cobrar este complemento de Anses de $129.096

El Complemento de ANSES está destinado a acompañar el desarrollo de niños. Pero en el último mes, los usuarios registraron problemas.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) también están habilitados a acceder al Complemento por Cuidados de Salud , también conocido como Plan de los Mil Días , un refuerzo económico destinado a acompañar el desarrollo integral de niños y niñas de hasta 3 años. Sin embargo, a muchas familias, en el último mes, este beneficio le figuró como “ denegado ”.

Según la explicación oficial, esto no implica necesariamente una baja definitiva de esta ayuda social , sino que se debería a que el niño o niña no figura correctamente inscripto en el Programa Sumar , una política sanitaria nacional que garantiza el acceso gratuito a controles médicos, vacunación y seguimiento de salud durante la infancia y la adolescencia. Estar anotado en el Programa Sumar es un requisito obligatorio para acceder al pago anual del Complemento por Cuidados de Salud.

Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial que explique el motivo de ese rechazo generalizado. No obstante, todo indica que el sistema del Plan de los Mil Días cruza datos con el Plan Sumar y, cuando no detecta el alta activa del menor , rechaza automáticamente la liquidación del complemento.

Mientras se espera una aclaración por parte de ANSES o del Ministerio de Capital Humano, las familias pueden realizar una verificación simple para saber si cumplen con el requisito sanitario exigido por la normativa.

auh-anses.jpg El Complemento por Cuidados de Salud está destinado a niños de hasta 3 años.

Para ello, se debe visitar la página oficial del Plan Sumar y chequear la constancia de alta ingresando los datos solicitados por el sistema. Otra alternativa es comunicarse telefónicamente con la línea gratuita 0800-222-7100. Este canal permite realizar consultas sobre el estado de inscripción y recibir orientación sobre cómo proceder en caso de no figurar en el sistema.

En caso de no estar dado de alta, el trámite debe realizarse en el centro de salud público más cercano al domicilio. Allí se gestiona la inscripción del menor cubierto por la AUH en el Plan Sumar.

Qué es el Complemento Salud de la AUH y de cuánto es el monto

La Asignación por Cuidados de Salud, también conocida en redes sociales como Complemento Salud, es un pago anual equivalente al monto de la AUH. Tal como establece la Ley 27.611, alcanza a niñas y niños de hasta 3 años de edad que cumplan con los controles médicos y cuenten con el alta vigente en el Plan Sumar del Ministerio de Salud, programa que garantiza controles médicos y prestaciones básicas durante la primera infancia.

asignacion universal por hijo (3) El Complemento Salud representa un pago anual equivalente al monto de la AUH.

De acuerdo con el Anexo V de la Resolución 23/2026, los montos vigentes de la asignación son los siguientes:

Menor de edad:

$129.096 a nivel general

$167.825 para la Zona 1

Hijo con discapacidad:

$420.354 a nivel general

$546.461 para la Zona 1

La Zona 1 de la AUH comprende las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

asignacion universal por hijo (2) La AUH tendrá un aumento de 2,88% en marzo.

Cuánto aumentará la AUH en marzo 2026

La ANSES aplicará en marzo de 2026 un aumento del 2,88% a la AUH. Este incremento forma parte del mecanismo de actualización mensual que tiene en cuenta la inflación de dos meses atrás difundida por el INDEC. En este caso, se toma el dato de enero pasado, que fue de 2,9%, aunque el organismo previsional utiliza el índice con dos decimales para el cálculo. Con esta suba, la AUH para el tercer mes del año queda de la siguiente manera:

Menor de edad: $132.814, con un pago directo de $106.251,20 y una retención de $26.562,80.

$132.814, con un pago directo de $106.251,20 y una retención de $26.562,80. AUH con discapacidad: $$432.461, con un pago directo de $345.968,80 y una retención de $86.492,20.

$$432.461, con un pago directo de $345.968,80 y una retención de $86.492,20. Menor de edad en zona 1 (desfavorable): $172.659, con un pago directo de $138.127,20 y una retención de $34.531,80.

$172.659, con un pago directo de $138.127,20 y una retención de $34.531,80. AUH con discapacidad en zona 1 (desfavorable): $562.200, con un pago directo de $449.760 y una retención de $112.440.

Como ocurre cada mes, ANSES retiene el 20% del total de la asignación. Ese dinero se acumula hasta que el titular presente a fin de año el Formulario Libreta, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad de los menores a cargo.