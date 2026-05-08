Aumentó el Plan Alimentar en mayo 2026 : el Ministerio de Capital Humano confirmó los nuevos valores del beneficio destinado a la compra de alimentos.

Aumento para el Plan Alimentar: los nuevos montos de mayo 2026 y fecha de cobro

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, dispuso un fuerte aumento del Programa Alimentar (ex Tarjeta Alimentar ), con el objetivo de “recomponer el poder de compra ” de este beneficio destinado exclusivamente a la adquisición de alimentos . La medida fue confirmada mediante la Resolución 161/2026 publicada en las últimas horas en el Boletín Oficial.

En el anuncio, la cartera que encabeza Sandra Pettovello destacó que, junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) , esta prestación fue un “pilar relevante de la política pública” en la “mejora de los indicadores sociales”. Por este motivo, resulta necesario “fortalecer las acciones” de asistencia para consolidar el bienestar social .

El Ministerio de Capital Humano precisó que el aumento de este programa será del 38 % y que regirá desde mayo 2026 . Así, este mes, los titulares de la prestación pasarán a cobrar entre $72.250 y $149.425, según la cantidad de hijos a cargo. En abril, los beneficiarios cobraron $52.250 en promedio.

Así quedan los montos de Plan Alimentar con el nuevo incremento:

Familias con un solo hijo de hasta 14 años , titulares de la AUH: $72.250.

, titulares de la AUH: $72.250. Familias con dos hijos de hasta 14 años , titulares de la AUH: $113.299.

, titulares de la AUH: $113.299. Familias con tres hijos de hasta 14 años , titulares de la AUH: $149.425.

, titulares de la AUH: $149.425. Titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250.

Tarjeta Alimentar.jpg El actual Programa Alimentar es el reemplazo de la vieja Tarjeta Alimentar.

Programa Alimentar: quiénes lo cobran en mayo 2026

Este beneficio está destinado a los siguientes grupos:

Que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive

con hijos de hasta 17 años inclusive Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social

a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social Con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad

que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Gracias al entrecruzamiento de datos entre Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), no es necesario hacer ningún trámite extra.

Quienes reciban alguna de las prestaciones anteriores, accederán automáticamente a este programa. Desde el organismo previsional remarcan la importancia de tener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico).

El pago mensual también se deposita de forma automática en la misma cuenta y fecha en que se cobra la prestación. Ante cualquier duda, se puede consultar la fecha de cobro en el calendario de pagos o ingresando en mi ANSES en la sección Hijos > Mis Asignaciones con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

desempleo anses.png Los beneficiarios del Programa Alimentar recibirán en mayo entre $72.250 y $149.425.

Cómo queda la AUH en mayo 2026

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán en el quinto mes del año un aumento de 3,38%, por lo que recibirán $141.312 por cada menor de 18 años. Pero a esta cifra se le debe restar el 20% que retiene la ANSES (en este caso unos $28.000), por lo que cobrarán en mano $113.050 por hijo. El nuevo incremento también incluye a la AUH por Discapacidad. En este caso, el monto subirá a $458.354, aunque los padres o tutores recibirán $366.683 de forma directa, tras descontar la retención.

En la zona austral, donde rige un adicional por zona desfavorable, la AUH pasará a $183.672, con un pago directo de $146.937,60. Para hijos con discapacidad, el monto subirá a $598.058, con un pago directo de $478.446,40. Este plus se otorga a los beneficiarios que viven en la llamada Zona 1, que alcanza a las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y al partido bonaerense de Patagones.

Qué día de mayo 2026 cobro Plan Alimentar

El cronograma de cobros de la AUH está organizado de acuerdo con la terminación del DNI y para el quinto mes del año es el siguiente: