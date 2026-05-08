Expulsaron al ciudadano ruso acusado de liderar una red de fake news contra Javier Milei

La Policía Federal y la SIDE lo detuvieron en Lanús. Voló a Estambul con prohibición permanente de reingreso al país.

El gobierno argentino expulsó este jueves a Dmitrii Novikov , el ciudadano ruso acusado de encabezar una red internacional de desinformación política orientada a desestabilizar las instituciones del país y operar contra el gobierno de Javier Milei .

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, con intervención del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), que concretó la expulsión. Novikov fue formalmente echado del país por infracción a la Ley de Migraciones y por sospechas de haber llevado a cabo actos que atentaron contra el orden democrático.

Fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y embarcado en un vuelo de Turkish Airlines con destino a Estambul. La Dirección Nacional de Migraciones dispuso además la prohibición permanente de reingreso al territorio nacional.

Cómo fue la detención de Novikov

Novikov había ingresado al país el 12 de abril e informado que se retiraría una semana después, pero finalmente se instaló en Lanús y fue detenido el 30 de abril, cuando todavía permanecía en territorio argentino.

Las autoridades evaluaron que existía un "riesgo inminente de fuga" y que la permanencia del ruso en el país implicaba riesgos para la seguridad nacional. Fue monitoreado en todo momento por personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) desde su arribo.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue quien anunció públicamente la detención y luego la expulsión. En un video publicado en sus redes sociales, afirmó que Novikov era miembro de una estructura dedicada al espionaje ilegal y que operaba con identidades falsas y campañas digitales para influir en la opinión pública.

La "Compañía": la red rusa de fake news

Para el Gobierno, el acusado podría estar vinculado con el proyecto conocido como "Lakhta" o "La Compañía", una estructura presuntamente enfocada en la creación y difusión de contenido digital para campañas de desinformación política y manipulación en redes sociales, con actividades denunciadas tanto en Argentina como en Estados Unidos.

El ciudadano ruso ya había sido detenido en septiembre pasado en República Dominicana, donde vivía con su familia, acusado de integrar esa misma organización con sede en Rusia. Fue expulsado de ese país por hechos similares.

La causa por la presunta campaña de desinformación tramita en el juzgado federal del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Ramiro González, luego de una denuncia presentada por el abogado Jorge Monastersky.

La expulsión

El caso, sin embargo, genera interrogantes en el plano judicial. Novikov estuvo detenido apenas una semana hasta su expulsión, pese a que la Justicia federal no había recibido aún la información necesaria para avanzar en la investigación sobre la presunta campaña de desinformación.

El abogado Monastersky había solicitado al fiscal González que se evaluara la posibilidad de preservar evidencia antes de ejecutar la expulsión: dispositivos electrónicos, comunicaciones, contactos, registros digitales y documentación migratoria. La expulsión se resolvió en un juzgado Contencioso Administrativo Federal, a partir de una decisión administrativa de la Dirección de Migraciones, sin que se incorporara información sobre el rol de Novikov en la supuesta campaña de desinformación.

Fuentes críticas del Gobierno consultadas por medios nacionales señalaron que la expulsión respondió en rigor a una infracción migratoria, y cuestionaron el armado político del anuncio en torno a la presunta red de espionaje rusa.

La SIDE, en tanto, indicó que por tratarse de una investigación en curso y para proteger los intereses estratégicos del país, no se darán a conocer más detalles al respecto.