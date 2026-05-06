Javier Milei respaldó a Manuel Adorni y descartó su salida: "Ni en pedo se va"

El Presidente defendió al jefe de Gabinete tras las acusaciones en su contra, aseguró que “los números están en orden” y apuntó contra el kirchnerismo y sectores del periodismo.

El presidente Javier Milei salió este martes en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y descartó de manera tajante una posible renuncia en medio de las acusaciones sobre sus gastos y la demora en la presentación de su declaración jurada.

“Ni en pedo se va”, afirmó Milei durante una entrevista en la señal LN+, al ser consultado sobre el futuro político de Adorni. “Estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien. Entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención”, sostuvo.

El mandatario también vinculó las denuncias a una operación política impulsada por el kirchnerismo y apuntó contra quienes difundieron las acusaciones. Sin nombrarlo directamente, acusó al contratista Tobar de “ser un militante kirchnerista” y relativizó las sospechas sobre los gastos del funcionario . “Fueron a buscar una cascada y se terminaron encontrando con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios”, expresó.

milei adorni

Milei cruzó las críticas y defendió a su funcionario

Durante la entrevista, Milei respondió además a las declaraciones de Patricia Bullrich, quien había reclamado públicamente que Adorni presentara “de inmediato” su declaración jurada.

El Presidente aseguró que el jefe de Gabinete ya tiene preparada la documentación y que la presentará antes del plazo límite del 31 de julio. “Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear”, dijo.

bullrich adorni renuncia

En esa línea, cargó contra la diputada Marcela Pagano, a quien acusó de instalar “fantasías”. “Se terminen todas estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como Marcela Pagano”, afirmó.

Milei insistió en que el Gobierno no tiene preocupación por la situación del funcionario. “Los números están en orden y van a ser presentados. Ni siquiera a nosotros nos genera preocupación porque tiene todos los números en orden”, remarcó.

“No voy a ejecutar a una persona inocente”

El jefe de Estado sostuvo que mantendrá su respaldo mientras no existan pruebas de irregularidades y remarcó que revisó personalmente la información presentada por Adorni. “Las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”, sentenció.

También rechazó los cuestionamientos del periodismo y defendió el principio de presunción de inocencia. “El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia, como hacen regularmente, que hacen juicios sumarísimos y condenan”, expresó.

milei con adorni 3

En otro tramo de la entrevista, Milei reafirmó que no tomará decisiones por presión mediática. “El presidente soy yo. Si a alguno no le gusta lo que decido, se lo tendrá que fumar o irse”, lanzó. “No voy a ejecutar a una persona inocente porque le hirió el ego a los periodistas”, agregó.

“Gobierno para ser el mejor gobierno de la historia”

Milei aprovechó además para reivindicar el rumbo económico y político de su gestión y aseguró que no modificará su estrategia pese a las críticas.

“Yo no gobierno por la imagen, gobierno para ser el mejor gobierno de la historia argentina”, sostuvo. Y añadió que será la sociedad la que evalúe su gestión en las próximas elecciones: “En 2027 los argentinos determinarán si quieren seguir abrazando las ideas de la libertad y caminar hacia ser una potencia o prefieren el modelo cavernícola para ser Cuba”.

Finalmente, reiteró que su prioridad son “los valores morales” y volvió a respaldar a Adorni: “Estoy confiado en que las cosas de Adorni están en orden. Si viera algo que no me cierra, no tengo problema en ejecutar a nadie”.