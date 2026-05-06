Deuda en dólares y muebles por $14 millones: las nuevas declaraciones que complican a Manuel Adorni

Avanza la investigación por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete. Además, peritan celulares y facturas para determinar cómo se pagaron esos gastos.

En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni , siguen las declaraciones y en esta ocasión fue el turno de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas que facilitó la compra de su departamento en Caballito. En su testimonial, ratificó la deuda que mantiene por 65.000 dólares.

Miano confirmó en este sentido la declaración de su socio, Pablo Martín Feijoo , hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento al jefe de Gabinete, quien había declarado un pago adicional de u$s65.000 por fuera de la escritura.

Claudia Sbabo , madre de Miano, declaró hace tiempo atrás que fue su hijo Leandro quien le pidió que le diera el crédito al jefe de Gabinete. Además, aclaró que no había intereses de por medio y que ella tenía fondos por una compraventa en pozos y por una empresa de su marido. Asimismo, descartó la participación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko en la operación.

Por otro lado, se conoció una nueva inversión realizada por el funcionario: 14 millones de pesos en la renovación de muebles de la vivienda. Este dato se deprende de la declaración del contratista Matías Tabar el pasado lunes en los Tribunales de Comodoro Py.

leandro miano adorni

Adorni mantiene una deuda de 65 mil dólares por su departamento en Caballito

En la testimonial, Miano ratificó la deuda que mantiene Adorni por los 65.000 dólares que invirtieron con Feijoo para modernizar el departamento de Caballito, antes de que las jubiladas se lo vendieran por 230.000 dólares. También afirmó que quien "se encargó de todo" fue su socio, Feijoo.

Al igual que el contratista Matías Tabar, a Miano se le solicitó presentar su celular, facturas, tickets y cualquier documento vinculado al pago de expensas y a las refacciones del departamento de Caballito. De esta manera, se busca reconstruir el flujo de fondos y verificar si los pagos se realizaron de acuerdo a lo declarado.

Miano y Feijoo forman parte de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL y son hijos de las dos jubiladas que le postergaron a Adorni el pago de 200.000 dólares, casi el monto total de la operación.

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Muebles para el departamento por 14 millones de pesos

La causa tuvo un giro con la testimonial que brindó este lunes el contratista que hizo trabajos de refacción en la casa que Adorni tiene junto a su mujer, Betina Angeletti, en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Se trata de Matías Tabar quien sostuvo bajo juramento que por los trabajos realizados para la familia Adorni en Indio Cua cobró un total de 245.000 dólares, un número que cambió la ecuación que analiza el fiscal Gerardo Pollicita.

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El contratista también hizo trabajos de carpintería para el departamento de Caballito, sobre la calle Miró, por cerca de 14 millones de pesos, según una fuente al tanto del acuerdo. Es decir, el contratista de Exaltación de la Cruz también fue contratado para hacer las refacciones en el departamento en la Ciudad de Buenos Aires.

La causa, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y lleva adelante el fiscal Pollicita, apunta a reconstruir la evolución patrimonial de Adorni. Entre las medidas ordenadas, se pidieron informes a registros de la propiedad, de vehículos y movimientos financieros.