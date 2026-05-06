Patricia Bullrich apura la renuncia de Manuel Adorni: "Ya le dijo al Presidente lo que piensa"

La senadora libertaria se mostró disconforme con el apoyo de los hermanos Milei al jefe de Gabinete, investigado por enriquecimiento ilícito.

El próximo viernes el Gobierno Nacional llevará adelante una reunión de Gabinete para analizar no sólo las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, sino también la situación judicial de Manuel Adorni , quien se ve cada vez más complicado por revelaciones de su patrimonio y gastos.

Cabe recordar que el jefe de Gabinete Adorni está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito , en una causa a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Según revelaron fuentes del Gobierno, " Milei está convencido de que es una 'operación' del kirchnerismo " por lo que seguirá sin soltarle la mano al vocero presidencial.

En este sentido, fuentes del oficialismo indicaron al diario La Nación que el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, principal armadora política de La Libertad Avanza, recibieron "pedidos concretos" para que tomen la decisión del paso al costado de Adorni. Una de esas voces fue la de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich .

La senadora "ya le dijo al Presidente lo que piensa y lo que cree que hay que hacer. El viernes lo va a repetir", dijeron haciendo alusión a la próxima reunión de Gabinete.

Javier Milei y Manuel Adorni (1).jpg

Otros ministros, en diálogo con el mismo medio, indicaron que las respuestas del Jefe de Gabinete de Ministros no fueron convincentes. "Si tenés las pruebas te juntás con los periodistas y se las mostrás", dijo una fuente cercana a Bullrich, que tampoco se mostró de acuerdo con el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada.

En este contexto, las pruebas contra Adorni cada vez son más contundentes. Este lunes declaró en Comodoro Py el contratista Matías Tobar, quien afirmó que el funcionario pagó 245 mil dólares en efectivo consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín en su vivienda del country Indio Cuá.

“Hace sesenta días que Javier y Karina bancan a Manuel. No cambió ni va a cambiar”, comentó ayer una alta fuente del oficialismo, preocupado a su vez por la estrepitosa caída de la imagen positiva del gobierno libertario.

El juez dispuso levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa

Lijo ordenó levantar el secreto fiscal del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti ante ARBA, la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires, como parte de la investigación por enriquecimiento ilícito.

La resolución que solicitó el fiscal Pollicita se vincula con los pagos realizados para adquirir su vivienda del country Indio Cuá, así como con el abono de tasas e impuestos asociados a esa propiedad.

La decisión judicial también involucra al departamento heredado en La Plata, actualmente habitado por la madre de Adorni, sobre el cual también se dispuso el levantamiento del secreto fiscal por orden del juez.

country adorni remodelacion

También deberán consignar información en relación a un tercer inmueble ligado a su esposa, ubicado en el municipio de Morón.

En el oficio, el fiscal reclamó el detalle completo de los pagos realizados entre enero de 2022 y la actualidad, incluyendo fechas, montos y medios de cancelación. También requirió la valuación fiscal del inmueble durante ese período, así como la existencia de deudas, intereses acumulados y eventuales planes de regularización.