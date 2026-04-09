Patricia Bullrich salió en defensa de Lucila Crexell en el Senado

La ministra respaldó la designación de la exsenadora como embajadora en Canadá y cuestionó al gobernador de Neuquén por sus críticas.

La senadora de La Libertad Avanza , Patricia Bullrich , defendió en el Senado la designación de Lucila Crexell como embajadora argentina ante Canadá y cuestionó con dureza al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , por sus declaraciones respecto de la flamante funcionaria diplomática.

El Senado aprobó el pliego con 45 votos a favor y 26 en contra, y Crexell será la próxima embajadora argentina en Canadá.

Durante su intervención en la Cámara Alta , Bullrich rechazó los argumentos vertidos por el mandatario provincial en una entrevista televisiva este miércoles y los calificó como “una falacia”.

“Dijo que los neuquinos escribieron el capítulo de hidrocarburos. ¿Lo escribió sin tener los votos? Porque salió 36 a 36 gracias a Crexell”, planteó, en referencia a la votación clave de la norma en 2024.

Embed

La funcionaria aseguró que las críticas del gobernador están vinculadas más bien con el posicionamiento político de la exsenadora en el capítulo fiscal de la ley. "Me parece que tiene que ver con otra cosa, Crexell no obedeció en votar en contra de la reimposición de Ganancias”, refirió la exministra de Seguridad.

“Existe una relación, pero no es obligatorio para un senador votar lo que le dice su gobernador. Representa a su provincia, no al gobernador”, afirmó Bullrich. Y agregó que llevar a Crexell “al banquillo de los acusados” por su voto responde a diferencias políticas y no a irregularidades.

También descartó que exista sustento judicial en las denuncias vinculadas al voto de la exsenadora. “El proceso fue cerrado por inexistencia de delito”, señaló, en línea con la defensa que había expuesto la propia Crexell en la Comisión de Acuerdos.

Qué dijo Rolando Figueroa

En una entrevista televisiva realizada este Miércoles, Figueroa fue consultado por el pliego que postula a la senadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá y respondió de manera enérgica: “Nos vamos a oponer rotundamente”.

Explicó que esta posición se debe a que si bien Crexell “estaba trabajando políticamente” junto a él, al solicitarle que apoye en su momento el capítulo de hidrocarburos de la ley bases y se oponga a la reforma tributaria, la legisladora no lo hizo.

Rolando Figueroa-LN+

“La reforma tributaria, con el restablecimiento del impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, castigó duramente a las provincias patagónicas y a los trabajadores patagónicos”, dijo el gobernador.

“Nosotros le habíamos pedido que no vote ese aspecto de la ley y lo votó. Nos molestó porque castigó mucho a Neuquén”, dijo y aclaró: “Como provincia necesitábamos que el circulante de dinero quede en Neuquén y no migre hacia otros lugares, porque en realidad cada aporte que hacemos nosotros de un tributo nacional solo nos vuelve la mitad, cada 100 pesos que pagamos de impuestos nacionales de coparticipación nos vuelve esa mitad”.