Lucila Crexell será la nueva embajadora argentina en Canadá

El nombramiento de la ex senadora por Neuquén consiguió el respaldo mayoritario de la Cámara Alta.

La ex senadora Lucila Crexell se convirtió este miércoles en la nueva embajadora en Canadá . La neuquina consiguió el apoyo de la mayoría del Senado.

El pliego de Crexell había tenido dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, ya que fue respaldada por La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social, con lo cual estaba garantizada la aprobación de este pliego.

En una sesión con debate caliente en el Senado, el pliego tuvo 45 votos a favor de Crexell, mientras que 26 miembros de la Cámara Alta votaron en contra.

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La Neuquinidad cuestionó la lealtad de Crexell

La senadora Julieta Corroza rechazó el nombramiento y argumentó los motivos desde su banca, tal como lo había anticipado el gobernador Rolando Figueroa.

“Como neuquina no puedo dejar de participar de este debate”, sostuvo al inicio de su exposición. Corroza aseguró que la decisión no responde a una evaluación técnica del cargo sino a la “historia política” de Crexell.

El argumento principal de la oposición de La Neuquinidad radica en el voto de Crexell en el paquete fiscal que se votó en paralelo a la Ley Bases. Corroza señaló que la reimposición del Impuesto a las Ganancias “afectó directamente a Neuquén, a los trabajadores y al bolsillo”, además de impactar en la actividad económica provincial. “Para nosotros fue sumamente grave”, remarcó.

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Corroza planteó que el rol diplomático requiere “valores de lealtad con las personas que nos ponen acá, lealtad con tu pueblo”. En ese sentido, cuestionó el cambio de alineamiento político de Crexell durante su mandato y lo definió como una “traición a quienes la trajeron hasta acá”.

En otro tramo, la senadora por La Neuquinidad recordó la campaña de 2013 en la que acompañó la candidatura de Crexell dentro del MPN, tras perder la interna, y subrayó que el compromiso asumido era “representar a todos los neuquinos y cuidarlos”. Según planteó, eso no se cumplió durante su desempeño legislativo.

El voto neuquino positivo fue de la senadora Nadia Márquez (La Libertad Avanza), mientras que Pablo Cervi estuvo ausente.

En la misma sesión se aprobaron los ascensos del vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; del vicealmirante Juan Romay como jefe del Estado Mayor General de la Armada y del general de división Oscar Zarich como jefe del Estado Mayor General del Ejercito.