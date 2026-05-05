La defensa de Javier Milei a Manuel Adorni: del "falso testimonio" a los "tres chorritos de agua"

El presidente de la Nación insiste con la defensa de su jefe de Gabinete y lo mantiene firme en el cargo, luego del último escándalo.

Luego del último escándalo mediático que lo tuvo como protagonista, el jefe de Gabinete Manuel Adorni volvió a recibir el respaldo del presidente Javier Milei . Si bien no escribió un mensaje propio, el mandatario reposteó una serie de publicaciones que funcionaron en de su funcionario, en un intento de desacreditar la declaración del contratista Matías Tabar. Este último, aseguró ante la Justicia que recibió US$245.000 en efectivo por las refacciones en la casa del country Indio Cuá .

Uno de los posteos que Milei replicó apuntó directamente contra Tabar y puso el foco en una eventual consecuencia penal para el testigo. “Me parece que se viene el falso testimonio. 10 años de cárcel tiene quien perjudica con mentiras al investigado en una causa. Veremos”, decía la publicación de María Florencia Arietto que el Presidente compartió en su cuenta. El mensaje, además, citaba a otro usuario que acusaba al contratista de haberse “autoincriminado en el delito de penal tributario de evasión simple”.

El segundo eje de la defensa digital fue minimizar el impacto simbólico de una de las obras mencionadas en el expediente: la cascada en la pileta de la vivienda. En esa línea, Milei compartió una publicación que ironizaba sobre la dimensión de la obra: “¿A esto llaman cascada? ¿De verdad? Es subir un caño del retorno del filtro y poner una salida finita”. El mensaje apuntó a relativizar uno de los datos que más circuló en redes y en medios, porque la palabra “cascada” quedó asociada al crecimiento patrimonial investigado.

TUIT 1

La diputada Lilia Lemoine también se sumó a la defensa de Adorni y el Presidente reposteó su mensaje. “Jajaja ¿esa es la famosa ‘cascada’? Marcela Pagano y todos los que están en Carnaval son una manga de hijos de puta. Todo lo que les importa es que la gente escuche que ‘tiene una cascada’. Juegan con que la gente nunca va a llegar a ver la foto real... 3 chorritos de agua en la pileta. Hijos de puta”, escribió la legisladora de La Libertad Avanza.

TUIT 2

Lemoine completó su publicación con otra frase en tono de confrontación: “Y me chupa un huevo si algún conductor en chupines a esta hora se asusta de que puteamos... ¡HAY QUE ENOJARSE! ¡NOS SIGUEN TOMANDO EL PELO!”. El mensaje tuvo una doble función: defender a Adorni y, al mismo tiempo, apuntar contra Marcela Pagano, diputada del bloque Coherencia, quien pidió la detención del jefe de Gabinete por presuntos “aprietes” a Tabar.

Tuit lemoine

Con Adorni a su lado, Milei recibió presidente de una organización judía

Amén del apoyo digital, Javier Milei volvió a mostrarse con Manuel Adorni en una actividad oficial en Casa Rosada. Fue este martes por la mañana durante la reunión con autoridades de B’nai B’rith Internacional. La foto, tomada en medio del impacto por la declaración de Tabar, reforzó la señal de continuidad del jefe de Gabinete y confirmó que, al menos por ahora, el Presidente no evalúa apartarlo del cargo, a pesar de que hay quienes aseguran que funcionarios del propio Gobierno le exigen que lo aparte para aliviar la carga del tema sobre el Gobierno.