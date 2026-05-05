El irónico mensaje de Victoria Villarruel contra Manuel Adorni y una cascada de memes sobre el tema

La vicepresidenta aprovechó un saludo de cumpleaños para lanzar una chicana directa al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En medio de la polémica que envuelve al jefe de Gabinete Manuel Adorni , investigado por presunto enriquecimiento ilícito, la vicepresidenta Victoria Villarruel encontró la manera de sumar su voz al escándalo sin nombrarlo una sola vez.

Todo ocurrió cuando un seguidor en la red social X le pidió un saludo de cumpleaños. Villarruel respondió con una frase que pareció inocente pero no lo fue: "¡¡Feliz cumpleaños atrasado!! ¡¡Que tengas una cascada de éxitos este año!!".

La palabra "cascada" no pasó desapercibida. Fue leída de inmediato como una referencia directa a uno de los detalles más llamativos que trascendieron de la declaración del contratista Matías Tabar ante la Justicia: la construcción de una cascada artificial sobre la piscina de la propiedad que Adorni tiene en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por la que habría pagado 245.000 dólares en efectivo y sin facturas.

Embed Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!! — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 4, 2026

Sus seguidores captaron la indirecta de inmediato y respondieron al hilo únicamente con fotos del jefe de Gabinete.

El antecedente de Victoria Villarruel contra Adorni

Si bien es sabido que el vínculo de la vicepresidenta con Javier Milei está roto, la titular del Senado se descargó en más de una oportunidad con Manuel Adorni. En los albores del escándalo que salpicó al jefe de Gabinete, Villarruel lo criticó por sumar a su esposa, Bettina Angeletti, a la comitiva oficial durante el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos.

"El ajuste lo paga la política, jaja", señala el mensaje que la titular del Senado replicó como una historia en su cuenta de Instagram, donde se puede ver un video en el que Adorni intenta defender el viaje de su mujer en el avión presidencial.

Posteriormente, ya con el exvocero de lleno en la mira de los medios y la opinión pública por su situación patrimonial, la compañera de fórmula de Milei en 2023 se bajó de la misa en la Basílica de Luján para no compartir banco con el propio Adorni.

Los mejores memes sobre la cascada de Adorni

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ADORNI CON LA TUYA pic.twitter.com/NopUX5jFDa — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) May 4, 2026

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Adorni pic.twitter.com/4MJ169aLrs — Miguel Ángel Paz (@MigueliusKane) May 4, 2026

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Adorni en el country: pic.twitter.com/tH237pRsXs — Lucas Baini (@Lbaini) May 5, 2026

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabipa90/status/2051473640663752987&partner=&hide_thread=false -A ver cuál es tu problema de millonario



-hola soy Manuel puse una cascada en la pileta y me molesta mucho el ruido del agua pic.twitter.com/rV1FPAzoBo — Fabipa (@fabipa90) May 5, 2026