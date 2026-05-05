Jacuzzi, parrilla de lujo y pileta climatizada: los detalles de la millonaria remodelación de la casa de Manuel Adorni

Un contratista declaró haber hecho remodelaciones por miles de dólares en la casa de country. El listado con detalles que aportó a la Justicia.

Este lunes el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , le habría pagado una fortuna en efectivo por la remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá , ubicado en Exaltación de la Cruz. La información fue confirmada por fuentes judiciales.

Las obras, por las que el funcionario pagó 245 mil dólares en efectivo consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín, según precisaron las mismas fuentes. En el marco de su declaración, el arquitecto también aportó un listado con detalles de las refacciones al fiscal Gerardo Pollicita , el cual quedó incorporado a la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

La planilla de Excel aportada por Tabar, titulada "BETTINA&MANUEL REMODELACION UF380" expone el nivel de detalle y el costo de las reformas realizadas a lo largo de los 10 meses que duró la obra.

El profesional reveló que Manuel Adorni pagó US$3500 por una cascada para el jardín, US$13.810 para la reforma de una parrilla y US$9780 para la calefacción de la pileta. También que sumó cabezales para un jacuzzi y resauró un SUM.

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Los millonarios gastos de Adorni en su casa country

El presupuesto inicial aceptado habría rondado los US 94.000, aunque en el avance de la obra se sumaron "extras" que encarecieron las reformas que se realizaron durante ocho meses.

Los trabajos inicialmente pactados incluían la remodelación de la entrada y pérgola, la construcción o modificación de la galería, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini o similar, cambio de puerta de entrada, revestimiento y mejoras en escalera, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cabezales para un jacuzzi, trabajos de cocina -especialmente mesadas, isla y desayunador-, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

Casa. Country, Adorni La casa que Manuel Adorni tiene en el country Indio Cua.

Entre los detales, se destacan las aberturas de alta gama, que implicaron una erogación de unos 33.000 dólares. La pileta se revistió con materiales premium como piedra Bali y mármol travertino.

A esto se sumó la instalación de un sistema para climatizar el agua, identificado en la planilla como "bomba de calor mas pile", con un costo de 9.780 dólares, y la construcción de una cascada ornamental, valuada en 3.500 dólares.

La instalación de una isla en la cocina costó 4900 dólares y en el rubro de aires acondicionados, instalación y ventiladores sumó casi 4000 dólares más. Se detallan también gastos en bachas de cocina, dosificadores y mármoles.

tabar contratista adorni

En su declaración en Comodoro Py, Tabar reveló que el funcionario libertario le pidió que contactara al mismo carpintero que había trabajado en la casa del country para renovar los muebles del semipiso que le compró a dos jubiladas.

Adorni incorporó a esa propiedad una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, otra mesa de comedor diario, un mueble vajillero, un rack para TV, una mesa consola y un espejo. Estos trabajos nuevamente fueron abonados 100% en efectivo y en dólares.

La declaración que complica a Manuel Adorni

El testigo explicó que el pago total de las refacciones fue de US$245.000 y que el dinero se lo dio en mano el propio Adorni, sin que mediara factura por su trabajo, según dijeron las fuentes judiciales.

La contratación se habría acordado el 14 de septiembre de 2024, fecha que Tabar recordó por coincidir con una fiesta de su pueblo. Dijo que hubo intención de firmar un presupuesto, aunque finalmente no se habría hecho.

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El presupuesto original ascendía a US$128.150, pero luego se descontaron algunos trabajos que inicialmente estaban previstos, especialmente la carpintería de PVC y un grupo electrógeno a gas. Con esas exclusiones, el presupuesto de base quedó en aproximadamente US$85.050. A ello se agregó la remodelación de la pileta por unos US$9000, por lo que el presupuesto inicial aceptado habría rondado los US 94.000.