El informe que Adorni presentó ante Diputados expuso los gastos de la tarjeta corporativa de NASA. Hay retiros en efectivo por más de 50 millones de pesos.

Peluquería, boliches y shopping: los polémicos gastos con la tarjeta corporativa de una empresa del Estado

Los gastos de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica quedaron expuestos en el informe que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presentó ante la Cámara de Diputados. El documento, anexado al extenso informe de 1.900 páginas entregado a los legisladores, revela consumos en free shops, hoteles de lujo, peluquerías, tiendas de ropa, discotecas y restaurantes en el exterior.

El listado corresponde a la cuenta 4338402, ocupa 58 páginas y cubre el período que va de marzo de 2025 a febrero de 2026. Coincide con la gestión de Demian Reidel , ex asesor de confianza del presidente Javier Milei, al frente de la empresa estatal.

Reidel se fue de NASA tras varias denuncias por presuntos sobreprecios en licitaciones de servicios de limpieza en centrales nucleares. En el registro no se identifica quién realizó cada transacción.

La información salió a la luz tras un pedido de acceso a la información impulsado por la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano.

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Gastos de Nucleoeléctrica: free shops, ropa y retiros en efectivo

De acuerdo a los informes publicados por Clarin y La Nacion, uno de los rubros que más se repite en el listado es el de los free shops. Solo en el aeropuerto de Ezeiza se registran 35 consumos por un total de US$ 4.425. También aparecen compras en free shops en Corea del Sur y en los aeropuertos donde opera la cadena Heinemann —Alemania, Austria e Italia—, todo en el mismo día: 16 de agosto de 2025.

Entre los gastos en el exterior también figuran compras en tiendas de ropa. Hay operaciones en Primark de Madrid por US$ 178, en Decathlon de la misma ciudad, y en Adidas en India y en el aeropuerto de Estambul. En El Corte Inglés se registraron consumos por US$ 283,38 y en el supermercado madrileño Aldi Méndez Álvaro aparece una compra el mismo día en que la tarjeta pagó dos veces en el Pub El Pirata, por un total de US$ 765.

Durante la estadía en Madrid, los viajeros —sin identificar— se alojaron en el hotel Vincci Capitol, sobre la Gran Vía, por un total de US$ 2.079,17. También se registran pagos en una peluquería: S Bossi Peluqueros SL, por US$ 22.

Otro gasto que llama la atención es el destinado a Mar y Sombra SL, una empresa de Valencia que ofrece servicios de playa. El 13 y 14 de septiembre de 2025, la tarjeta corporativa registró 13 pagos a ese comercio.

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Entre el entrenamiento y gastos increíbles

Desde Nucleoeléctrica explicaron que técnicos de la empresa viajaron a esa ciudad para prestar servicios vinculados a una compra realizada a la empresa Tecnaton —un simulador para operar Atucha I— y que parte de los gastos corresponden al proceso de entrenamiento en el lugar.

Además de los consumos en el exterior, el informe revela extracciones en efectivo por más de 50 millones de pesos, tanto dentro como fuera del país. Algunas de las extracciones se realizaron en dólares y varias se hicieron en el mismo día.

El listado también incluye 17 pagos en Airbnb, vuelos en American Airlines, United y Air Europa, y alojamientos en hoteles de España, Países Bajos, Suiza, Singapur y Río de Janeiro.

Consultada por estos consumos, fuentes de Nucleoeléctrica citadas por Clarin indicaron que el resumen corresponde a "103 tarjetas corporativas" y que "todos los gastos se auditan". La empresa agregó que los montos están en línea con la Decisión Administrativa 888/2024, que fija para destinos europeos un tope de 188 euros diarios en viáticos y 388 euros en alojamiento.

Según fuentes oficiales, los técnicos que viajan deben justificar sus gastos y, en caso de no poder hacerlo o de haber excedido los límites, están obligados a devolver los montos.