Adorni habló del supuesto viaje a Disney y el Gobierno evalúa denunciar al diputado Tailhade por espionaje

El legislador reveló precisos detalles de la vida diaria de la esposa de Adorni, el uso de custodia, y además fue acusado por otros viajes a Disney y Brasil.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni presentó su primer informe de gestión y luego se sometió a las peguntas de diputados, relacionadas al presunto enriquecimiento ilícito por el que está siendo investigado. El diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade , hizo hincapié en los viajes al exterior y el uso de agentes de la Policía Federal para la custodia de presuntas actividades y lugares que frecuenta Bettina Angeletti, su esposa. Ahora el funcionario salió a responderle.

Tailhade detalló en el recinto el uso de estos recursos pagados por todos los argentinos: " Su esposa usa esta custodia para ir a la manicura , para llevar a sus hijos al colegio, o para ir reiteradas veces a La Fernetería, un bar de moda que está en la calle Serrano, en el barrio de Palermo. A las cuatro de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a traer a su casa".

Tras su intervención, Adorni acusó al legislador y al peronismo de haberlo "espiado" a él y a su familia como parte del embate de la oposición contra su figura por su crecimiento patrimonial, el cual es investigado por la Justicia.

"No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer, con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia". Y sumó: "Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa".

El Gobierno evalúa denunciar al diputado Tailhade por "espionaje" a la familia de Adorni

Frente a esta situación, el Gobierno confirmó que lo denunciaría a Tailhade por "espionaje ilegal" y, al día siguiente, el dirigente peronista redobló la apuesta y sumó otra acusación: dijo que, en septiembre de 2025, la mujer viajó en primera clase a Madrid con cinco "mamis del colegio" y que se hizo cargo de los pasajes y la estadía.

Durante una entrevista en el programa "Deslomados", por Diagonales Stream, Tailhade contó que recibe información de forma constante sobre Adorni y Angeletti. "El problema con este matrimonio arrogante, altanero y soberbio es que maltrataron a todo el mundo y ahora todos buscan revancha. Y me eligieron a mí como canal", aseguró.

Incluso, dijo que se enteró del viaje a Madrid de la mujer y sus amigas a través de un mensaje de Instagram. "Doce días se tomó la señora Angeletti de Adorni. Fue con cinco mamis del colegio. ¿Qué me cuenta el contacto que me escribe? Que los pasajes los pagó todos Bettina, que todas fueron en primera clase y que la estadía también la pagó Bettina", detalló.

Adorni aseguró que "no conoce Disney" y habló del último viaje a Río de Janeiro

Luego de los momentos de tensión que se vivieron en la Cámara Baja, el jefe de Gabinete habló este viernes y dijo que "no tiene gollete y no va a prosperar de culpabilidad" la causa en su contra por compra de departamentos y, en respuesta al diputado peronista, aseguró que no conoce Disney.

"Estuvieron diciendo que fui a Disney. No conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río (de Janeiro). Dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase", detalló en diálogo con El Observador.

En este sentido, confirmó que si realizó estos viajes "personales" y no se arrepiente de "brindarle" a su hijos y familia "unos días de vacaciones".

Tailhade se mostró "ansioso" por recibir la denuncia del Gobierno

A través de su cuenta oficial de X, Tailhade insistió con sus comentarios y reposteó la publicación de un periodista que informaba sobre las intenciones del Gobierno: "Estoy ansioso por presentar en la Justicia toda la información sobre el corruptísimo Manuel Adorni y su esposa, como la llaman los empleados de la Rosada, "la Primera Dama” Bettina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodotailhade/status/2049653393250009581?s=20&partner=&hide_thread=false Por favor. Estoy ansioso por presentar en la Justicia toda la información sobre el corruptísimo Manuel Adorni y su esposa, como la llaman los empleados de la Rosada, "la Primera Dama" Bettina. https://t.co/oYgUmNTwBi — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) April 30, 2026

"La denuncia penal que anunciaron, ojalá que la hagan. Son unos crotos. No tienen la menor idea de lo que hablan, de lo que dicen", sumó en diálogo con Radio 750.

"Están llenando de denuncias contra periodistas. Toda esta psicosis que tiene Bullrich con el terrorismo. Es un Gobierno que no tiene ningún norte, ningún sentido, que sale a la bartola a decir cosas para tapar la realidad", advirtió.

Finalmente, sobre la intervención de Manuel Adorni en diputados, afirmó: "Yo creo que esto no termina sólo en una causa por enriquecimiento ilícito, va a escalar. No tengo dudas de que Adorni ha hecho otra estructura económica".