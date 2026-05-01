Un personaje Lego, el llamativo video que publicó Javier Milei por el Día del Trabajador

El Presidente compartió dos mensajes en las redes sociales, y uno de los videos lo tiene a él como protagonista.

En la conmemoración del Día del Trabajador , el presidente Javier Milei realizó una publicación en sus redes sociales. Allí posteó un video donde les envió un mensaje a los argentinos y difundió una producción que lo tiene a él como protagonista.

En las imágenes, se ve una animación de un personaje del clásico juego "Lego", que tiene traje, corbata y su rostro. Allí se lo ve mientras realiza una construcción con los ladrillos de plástico.

En los ladrillos celestes y blancos que utiliza y terminan conformando la silueta geográfica de Argentina. Allí pueden leerse distintas frases, como “Más Libertad”, “Baja Inflación” , “Menos Ministerios”, “Reforma Laboral”, “Apertura Económica” y “Fin de los piquetes”.

Finalmente, aparecen dos mensajes: “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez” y “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”.

Embed FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR.

MAGA!

VLLC! pic.twitter.com/qQ4VllqtuE — Javier Milei (@JMilei) May 1, 2026

"MAGA y VLLC", las siglas que usa el presidente Javier Milei

En muchas de las publicaciones que el mandatario argentino suele realizar en sus redes sociales, siempre hay dos siglas que están presentes. Se trata de MAGA y VLLC.

Qué significa MAGA”

Hace referencia al eslogan “Make Argentina Great Again” (“Hacer Argentina grande otra vez”). Milei adoptó esta frase inspirándose en el lema utilizado por Donald Trump en su campaña presidencial en Estados Unidos: “Make America Great Again”.

Qué significa VLLC

“Viva la libertad, carajo”. Esta frase es uno de los lemas más representativos del discurso público de Milei y se utiliza habitualmente como grito de cierre en sus actos, entrevistas y mensajes en redes sociales.

"Mis seguidores son gente de laburo"

Luego de unos minutos, el Presidente volvió a realizar una publicación con un video donde trasmite un mensaje a los argentinos: "FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR. VLLC!", escribió.

Allí se puede ver a Milei con trabajadores de distintos sectores, entre abrazos, risas y complicidad. En el texto que acompaña las imágenes, afirma que sus seguidores son gente de laburo. "Honesta, que se rompe el traste trabajando".

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Polémica en las redes por el video con Inteligencia Artificial que publicó Javier Milei

su video representa a varios cuadros políticos y periodistas como animales y a él como un león. El mismo comienza con el libertario cuando era panelista en diversos programas de televisión y quería formar parte de la política argentina.

En la pieza audiovisual, se lo ve realizando campañas, con críticas a Cristina Fernández de Kirchner, Miriam Bregman y periodistas como Marcelo Longobardi, quien es un crítico de su estética violenta y el trato hacia la profesión. El posteo se publicó esta mañana y ya generó más de 4500 comentarios, entre críticas y risas.

El clip, con su voz en off, repite su frase: "Me metí acá para despertar leones". Gran polémica se generó sobre la representación animal de cada figura política, ya que Cristina Fernández está presentada como un mono, Horacio Rodríguez Larreta como reptil, Patricia Bullrich como un pato y Sergio Massa como tigre.

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El video también muestra momentos como su reconciliación con la actual senadora libertaria, Patricia Bullrich, durante un debate previo a las elecciones presidenciales en TN. También se sumó un momento que tuvo lugar durante su campaña,cuando un joven se acercó corriendo a su camioneta y le pidió "por favor salvar al país".

Al finalizar, se puede ver a Milei -representado como león- con el bastón presidencial- desde el balcón de la Casa Rosada diciendo: "Hola a todos, yo soy el león". La leyenda "continuará.." en los últimos segundos, indica que este tipo de creaciones con Inteligencia Artificial seguirán siendo posteados.