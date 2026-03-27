Cristina Kirchner defendió la decisión de recuperar YPF y habló del desarrollo de Vaca Muerta

La expresidenta emitió un contundente mensaje tras conocerse el fallo a favor de Argentina en el juicio por YPF.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una contundente publicación a través de las redes sociales, tras conocerse el fallo de la justicia de New York a favor de YPF y que evita a la Argentina pagar 16.000 millones de dólares.

"Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York ", comenzó en su mensaje.

Y destacó que "Como abogada, mis felicitaciones por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país … que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados".

Asimismo, en su mensaje, enumeró los logros de su gobierno y la defensa de YPF:

"P/D1: Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unido s; tanto en su administración demócrata como republicana".

s; tanto en su administración demócrata como republicana". "P/D2: De esta manera, queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho".

"P/D3: También queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2037570396053025276?s=20&partner=&hide_thread=false Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York.



Como… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 27, 2026

Este mensaje se da luego de las críticas que tuvo Cristina Kirchner por parte del presidente Milei, quien dijo en su discurso desde el centro de formación de Capital Humano que "tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner".

La dos veces presidenta del país optó por no hacer referencias ni al mandatario ni a quien fuera su ministro de Economía y quien, en lo formal, impulsó la iniciativa para que YPF vuelva a manos del Estado.

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