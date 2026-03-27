Histórico: la justicia falló a favor de YPF y Argentina evita pagar 16.000 millones de dólares

En una resolución clave, la Corte de Apelaciones de Nueva York desestimó el reclamo del fondo Burford Capital. El fallo libera al Estado argentino de desembolsar la millonaria cifra.

La decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

La justicia de los Estados Unidos dictó este viernes una sentencia favorable para la República Argentina, en el marco del litigio por la expropiación de YPF . Se trata de un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que invalida la condena de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado un resarcimiento multimillonario.

Con esta resolución, el país logra evitar el desembolso de una cifra superior a los 16.000 millones de dólares , suma que había sido reclamada por el fondo Burford Capital .

La decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, luego de que la semana pasada aceptara el pedido del Gobierno argentino y ordenó detener de forma tempor al todos los procesos judiciales relacionados a l juicio con YPF .

De esta manera, la Cámara revisó los argumentos presentados por la defensa argentina respecto a la interpretación de los estatutos de la compañía petrolera y las leyes locales vigentes al momento de la nacionalización en 2012.

Un fallo histórico para Argentina

Se trata de un hecho histórico para el país, donde la corte estadounidense dio de baja el falló en primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF.

La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York no fue unánime, dado que el camarista José Cabranes, disintió de sus colegas Denny Chin y Beth Robinson.

ypf

La Argentina había presentado la apelación al fallo original de Preska en septiembre de 2024, pero en octubre pasado, había tenido lugar una audiencia de argumentos orales. Desde entonces el tribunal se había abocado a resolver el caso y hace pocos días había suspendido

El fallo de la la justicia a favor de YPF

“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacó la Cámara.

Según detalló Infobae, más allá de las apelaciones que puedan surgir, esto marca una victoria para el país, en un juicio de más de una década en el que había sido condenado por Loretta Preska a pagar una sumar de más de USD 16.000 millones.

En el fallo, el tribunal ratificó que la firma fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización llevado a cabo en 2012.

Cabe recordar que este litigio nace en el 2015, y había tenido su punto más crítico en 2023. En ese momento, la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York condenó al Estado nacional a pagar la millonaria indemnización más intereses, al considerar que se había violado el estatuto de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, representados por los fondos Eton Park y Burford.