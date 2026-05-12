Indignante video: echaron a patadas a un perro de la terminal y fueron denunciados

El animal estaba durmiendo en el lugar hace varios días. Las imágenes se viralizaron de inmediato y ya intervino la Justicia.

Tras la viralización del video, asociaciones protectoras de animales denunciaron hombre que lo maltrató al perro.

Gran indignación provocaron varias imágenes compartidas en redes sociales, luego de que se viralizara un video en el que un vigilador expulsaba a un perro de la terminal de ómnibus . A partir de allí, el Tribunal de Faltas comenzó una investigación por presunto maltrato animal y la Municipalidad pidió sanciones contra el agente involucrado.

La imagen del perro negro se venía replicando desde el último domingo, a través de distintos grupos y páginas de protectoras en redes sociales de la ciudad de Rosario. Hasta entonces parecía un caso de abandono en la estación, ya que estaba suelto y no tenía ningún elemento que permitiera identificar a su dueño.

La historia cambió drásticamente en el comienzo de la semana. A la noche empezó a replicarse una filmación breve en la que se escucha el aullido del perro cuando lo sacan por la puerta de la calle Castellanos, uno de los accesos principales entre los barrios Echesortu y Luis Agote.

El animal llevaba algunos días suelto en la estación Mariano Moreno

¿Qué pasó con el perro maltratado?

La publicación del video multiplicó los pedidos de ayuda para el animal a través de Facebook y otras plataformas similares. A última hora de la jornada, un grupo de personas lo encontró en la zona y lo llevó a un hogar de tránsito para garantizar su cuidado.

En paralelo con esta buena noticia, también empezaron a crecer las críticas al empleado de la empresa que presta servicios de seguridad en la terminal. Ante la repercusión del caso, la Municipalidad decidió tomar cartas en el asunto.

El jefe de Gabinete, Rogelio Biazzi, confirmó que hicieron una denuncia contra el vigilador. La grabación y los datos del acusado quedaron en manos de un fiscal de Faltas de la ciudad con el fin de determinar esclarecer el caso.

Perro. Maltrato animal Tras la viralización del video, asociaciones protectoras de animales de Rosario denunciaron hombre que lo maltrató al perro.

A la espera de la resolución del juez a cargo, el municipio pidió de inmediato que el trabajador no vuelva a prestar servicios en la terminal. La subsecretaria de Legal y Técnica de Rosario, Juliana Conti, recordó que cuentan con listados de los trabajadores de la empresa de vigilancia contratada por licitación y estos documentos son parte del material que se utilizará en la investigación.

¿Cuál es la multa máxima por maltrato y crueldad animal?

De acuerdo al Código de Convivencia Ciudadana, la máxima sanción económica a nivel local por maltrato animal es de 334.200 pesos. Se trata del monto equivalente a 300 unidades fijas, cuyo valor corresponde a la mitad del menor precio de venta al público de un litro de nafta especial.

El artículo 324 de la ordenanza 10.267 establece una multa mucho mayor a partir de denuncias sobre crueldad animal, una falta más severa dentro de la normativa local. En ese caso, la persona condenada puede llegar a recibir una multa de $ 779.800.