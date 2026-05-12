Requisa sorpresa: así era el lugar por donde varios narcos pretendían escapar de la cárcel

La policía encontró además un arma casera de unos 40 centímetros de longitud. Las imágenes del "escape" que habían planificado.

Un importante operativo se llevó a cabo en una cárcel de Santa Fe luego de que se detectara una excavación clandestina y un arma blanca en un pabellón de internos de alta peligrosidad. El hallazgo derivó en una investigación por un posible intento de fuga.

La inspección se llevó adelante durante controles sorpresivos que se realizan de manera periódica. En la requisa de un patio externo, el personal detectó en el sector de baños una excavación de aproximadamente 40 centímetros de ancho, 50 de largo y 70 de profundidad.

Tras el hallazgo de un boquete, las autoridades del servicio penitenciario ornearon clausurar el sector mientras se realizan peritajes. Todo ocurrió durante la madrugada del domingo en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.

La requisa que terminó en un intento de fuga

Durante la requisa sorpresa, los agentes secuestraron un arma blanca de fabricación casera de unos 40 centímetros de longitud. Tras el hallazgo, la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso el cierre preventivo del pabellón afectado mientras avanzan las actuaciones y las pericias correspondientes.

Una inspección sorpresa detectó una excavacion en los baños de un patio interno y ademas se encontro un arma casera

El operativo se desarrolló entre la medianoche y la madrugada con la participación de personal penitenciario y el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), como parte de tareas planificadas de supervisión y control, según informaron fuentes policiales.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, destacó que este tipo de procedimientos forman parte de un esquema de seguridad más amplio. “Las requisas a familiares, la revisión mediante escáner y las inspecciones aleatorias y sorpresivas en los pabellones forman parte de los distintos anillos de control”, explicó.

Además, la funcionaria adelantó que en los próximos meses se sumarán nuevas unidades penitenciarias, entre ellas el complejo conocido como “El Infierno”, lo que permitirá reforzar los controles. “Se terminó la etapa en la que los presos hacían lo que querían mientras la sociedad padecía las consecuencias”, afirmó.

Boquete en el pablellón

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad remarcaron que el hallazgo vuelve a poner en evidencia la importancia de los controles sistemáticos dentro de las cárceles para anticipar y evitar situaciones de riesgo.

Insólita fuga de un preso condenado a 15 años por un crimen

El Instituto Penitenciario Provincial N° 1 de Chubut, ubicado en la ciudad de Trelew, fue escenario de una fuga con tintes cinematográficos, protagonizada por un preso considerado de alto riesgo y que purgaba una condena a 15 años de cárcel por un homicidio.

Carcel de Trelew

Darío Fernando “El Loco” Cárdenas, fue autorizado por la Justicia para salir del penal con el objetivo de realizar una visita al psicólogo. Pero ya tenía todo planificado, con un cómplice que iba a estar esperándolo para ayudarlo y un vehículo con el que escaparía del lugar.

Según señaló el Ministerio de Seguridad y Justicia, el detenido había obtenido la autorización formal para el traslado con custodia policial hasta el consultorio profesional.

Pero al llegar al consultorio, los agentes encargados de vigilar al homicida se quedaron esperándolo afuera de la sala, ubicada en el primer piso de un edificio, puesto que, por razones de confidencialidad propias del ejercicio profesional de la psicología, el personal policial no puede ingresar al lugar.

De este modo, Cárdenas logró completar el primer paso de su plan: quedar fuera de la mira de los efectivos que lo custodiaban.

Buscado - El Loco Cárdenas - Chubut - cárcel de trelew

El siguiente ya estaba planeado: en cuanto quedó solo con el psicólogo, saltó por una ventana del consultorio. Ya en la calle, subió a una moto Motomel Skua 125, de color blanco, conducida por un cómplice que lo esperaba, y ambos emprendieron la fuga. Inmediatamente, la Policía desplegó un fuerte operativo de búsqueda con controles y patrullaje. Días después fue recapturado.