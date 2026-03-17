Insólita fuga en la cárcel de Trelew: un asesino pidió ir al psicólogo y tenía un cómplice junto a la ventana

Aprovechó que la custodia no puede entrar al consultorio, saltó del primer piso y se lo llevaron en una moto. Fuerte operativo de búsqueda en Chubut .

El Instituto Penitenciario Provincial N° 1 de Chubut , ubicado en la ciudad de Trelew , fue escenario de una fuga con tintes cinematográficos, protagonizada por un preso considerado de alto riesgo y que purgaba una condena a 15 años de cárcel por un homicidio.

El detenido, Darío Fernando “El Loco” Cárdenas, fue autorizado por la Justicia para salir del penal con el objetivo de realizar una visita al psicólogo .

Pero el objetivo de la solicitud no pasaba por la salud mental sino por huir de la prisión. Cárdenas ya tenía todo planificado, con un cómplice que iba a estar esperándolo para ayudarlo y un vehículo con el que escaparía del lugar.

A solas con el psicólogo

Según señaló el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, el interno, de 49 años, había obtenido la autorización formal del juez penal interviniente, Marcelo Nieto Di Biase, para el traslado con custodia policial hasta el consultorio profesional, ubicado en la calle Belgrano al 600, de Trelew.

Así se llevó a cabo el procedimiento, pero al llegar al consultorio, los agentes encargados de vigilar al homicida se quedaron esperándolo afuera de la sala, ubicada en el primer piso de un edificio, puesto que, por razones de confidencialidad propias del ejercicio profesional de la psicología, el personal policial no puede ingresar al lugar donde se desarrolle la sesión.

Instituto Penitenciario Provincial de Trelew, Chubut Instituto Penitenciario Provincial de Trelew, Chubut.

De este modo, Cárdenas logró completar el primer paso de su plan: quedar fuera de la mira de los efectivos que lo custodiaban.

El siguiente ya estaba planeado: en cuanto quedó solo con el psicólogo, saltó por una ventana del consultorio. Ya en la calle, subió a una moto Motomel Skua 125, de color blanco, conducida por un cómplice que lo esperaba, y ambos emprendieron la fuga.

Inmediatamente después del hecho, en la tarde del lunes, la Policía de Trelew desplegó un fuerte operativo de búsqueda para dar con el paradero del condenado, con controles y patrullaje. Hasta este martes por la mañana no había sido hallado.

Fuentes del caso detallaron que, cuando escapó, Cárdenas estaba vestido con un pantalón oscuro, campera blanca y zapatillas negras.

El dato, de todos modos, se considera irrelevante ya que tuvo el tiempo suficiente como para modificar su aspecto, algo que, por lo demás, y teniendo en cuenta la minuciosidad con la que organizó su escape.

Mató en Trelew, lo atraparon por robar en Mar del Plata

El “Loco” Cárdenas cumplía 15 años de cárcel desde 2024 por el crimen de Alexis Sena, un joven de 25 años a quien asesinó el 18 de agosto de 2021 en Trelew.

Fernando Cárdenas, homicida fugado en Trelew Fernando Cárdenas, homicida fugado en Trelew.

En el juicio en el cual se lo condenó, se dio por probado que el episodio de la muerte de Sena fue un homicidio planificado. Ese 18 de agosto, Cárdenas fue a una casa ubicada en 25 de Mayo al 1700, en Trelew, donde estaba su víctima. Entró al lugar portando un arma de fuego y, tras mantener una discusión breve, le disparó en la cabeza.

La investigación judicial determinó que actuó “sabiendo lo que hacía y con claras intenciones de terminar con la vida de Sena”.

Aquella vez, también se fugó, tras abordar un Chevrolet en el que había llegado.

Un año más tarde fue atrapado en Mar del Plata pero no por causas relacionadas con la investigación del crimen sino por una serie de robos que cometió en la ciudad balnearia de Buenos Aires, aparentemente para poder subsistir en la clandestinidad.

Efectivos de la Comisaría Quinta del partido de General Puerredón lo arrestaron a causa de esos delitos menores y, tras su aprehensión, se comprobó que era el sospechoso del asesinato de Sena y que tenía pedido de captura internacional.