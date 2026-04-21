Carne de burro: ¿cuáles son los controles sanitarios?

Organizaciones proteccionistas denunciaron riesgos para la salud. El intendente de Trelew dijo que se cumplen todas las normas y cuidados.

Poco más de una semana después de que una carnicería de Trelew puso a la venta cortes de carne de burro , la iniciativa -que incluyó una degustación gratuita- continúa generando polémica y opiniones encontradas.

Ahora surgieron reparos de organizaciones proteccionistas, junto con dudas acerca de los controles sanitarios y, a la vez, del precio real que podría tener la carne de burro -que se vendió a $7.500 el kilo- si su producción estuviera controlada por SENASA del mismo modo que ocurre con la de vaca.

Para el intendente de Trelew , Gerardo Merino -que, además, es veterinario-, en cambio, no hay dudas. Tras haber tomado parte de la degustación en la parrilla Don Pedro, aseguró que la carne «cumple los estándares del Código Alimentario Argentino ».

Proteccionistas en contra

El principal rechazo a la faena y consumo de carne de burro en Chubut provino de la Coalición Federal de ONGs y Proteccionistas de Equinos.

Carne de Burro - imagen ilustrativa En la carnicería Jones de Trelew, carne de burro a $7.500 el kilo.

La unión de organizaciones proteccionistas sostuvo que el consumo de carne de equinos representa “un retroceso humanitario” y afirmó que, además de cuestionamientos éticos, hay riesgos sanitarios y vacíos legales ya que se trata de una actividad que no cuenta con regulación adecuada en la Argentina.

Según la organización, los burros y mulas son considerados animales de trabajo, compañía o deporte, y no existen protocolos que garanticen que no hayan sido tratados con sustancias prohibidas para el consumo humano.

El SENASA y la carne de burro

En el mismo sentido, la nutricionista Noelia Redondo señaló que no hay ninguna normativa que avale el consumo de carne de burro y tampoco hay controles establecidos por el SENASA.

“Desde el punto de vista nutricional y de composición química y de grasa, es una carne súper magra, obviamente rica en proteínas como toda carne, rica en hierro y en un montón de minerales. Muy similar a la del guanaco. Nutricionalmente sería una carne apta para consumo”, le dijo la médica al diario chubutense Adnsur.

Julio Cittadini en la degustación de carne de Burro en Trelew Julio Cittadini (derecha), el productor de la carne de burro, en la degustación en Trelew.

No obstante, enfatizó que “no existe una reglamentación que avale la comercialización y el consumo de carne de burro”.

"No es un animal que esté con las vacunas que el SENASA establece, con los métodos de crianza que se establecen según SENASA, y los organismos locales. Hay leyes que prohíben la comercialización y consumo de ganado equino: burro, mula, caballo, entran en ese grupo. Entonces es ilegal comercializar burro, la verdad es esa", remarcó Redondo.

"Ojalá que las leyes el día de mañana puedan cambiar, si es una buena alternativa y se hacen las cosas como corresponde”, opinó la profesional, pero, a la vez, se preguntó: “¿Va a ser tan económico cuando haya que cumplir todas las reglamentaciones y haya que criar a los animales con las condiciones con las que se cría una vaca?”.

"Tierna, magra y suave"

El proyecto bautizado Burros Patagones fue llevado adelante por el productor ganadero chubutense Julio Cittadini, con el apoyo del matadero municipal de la localidad de Veintiocho de Julio.

Cittadini, igual que el intendente Merino, explicó que la prueba piloto se realizó con una autorización especial y controles sanitarios de la provincia.

Carne de Burro - imagen ilustrativa "En la góndola, la carne de burro es muy parecida a la de la vaca", explica Cittadini.

Acerca de las cualidades de su producto, dijo que “la carne es parecida a la de vaca” y “si uno no es conocedor las puede confundir».

«El sabor es muy parecido, los cortes se pueden preparar de la misma manera que con la vacuna”, aseguró Cittadini.

En la invitación a la degustación realizada en la parrilla de Trelew se la presentó como “tierna, magra y de sabor suave”. Más allá de eso, en las coberturas televisivas que se hicieron del evento se pudo advertir que, al menos en algunos casos, los cortes son más duros que los de vaca.