Trelew recibió a trigemelas idénticas y se suman a una familia numerosa: tienen tres hermanos

Las trigemelas nacieron en el hospital de alta complejidad María Humphreys, donde quedaron internadas y en observación luego de la cesárea anticipada.

Un acontecimiento médico excepcional tuvo lugar en Trelew con el nacimiento de trigemelas idénticas en el Hospital "María Humphreys" . Se trata de un fenómeno muy poco común en la medicina, con una frecuencia de un caso cada un millón de nacimientos en el país, y cada 200.000 o 300.000 a nivel global, que en la ciudad de Chubut se presenta por primera vez en la historia.

Las tres nenas llegaron al mundo mediante una cesárea después de que se desencadenara el trabajo de parto de manera anticipada. En este momento, las tres hermanitas se encuentran estables y reciben atención en el Servicio de Neonatología del hospital de alta complejidad, que siguió todo el embarazo, considerado de alto riesgo .

Hasta el momento, no hay mayores datos de la familia que las recibió. Se sabe que además de ser idénticas entre sí, las tres comparten las iniciales de sus nombres: todos comienzan con la letra "A".

El otro dato que trascendió es que las recién nacidas se integrarán a un hogar numeroso, sumándose a tres hermanos que ya las esperaban.

El nacimiento en Trelew

El director del Centro Materno Infantil, Matías Mendelevich, dio detalles sobre las características del infrecuente caso. Las niñas compartieron placenta durante la gestación y son genéticamente idénticas, una particularidad que define a este tipo de embarazo múltiple .

"Se trató de un embarazo de muy alto riesgo que estaba estrictamente controlado y cuya finalización ya estaba programada", explicó el profesional en diálogo con Radio Jornada.

Sin embargo, la intervención quirúrgica debió adelantarse aproximadamente 48 horas por los síntomas que se adelantaron en la mamá. Mendelevich aclaró que, de todos modos, el equipo médico ya estaba preparado para actuar ante cualquier eventualidad y así lo hizo.

trigemelas Las trigemelas de Trelew nacieron con dos minutos de diferencia entre cada una y en el peso lógico para la semana 33 de gestación (foto ilustrativa).

Las trigemelas nacieron el último nsábado con apenas dos minutos de separación entre cada una. Su peso resultó adecuado para las 33 semanas de gestación que alcanzó el embarazo, lo que representa un indicador favorable para su desarrollo.

Actualmente, permanecen en incubadoras donde completan su proceso de maduración. Los objetivos inmediatos incluyen la regulación de la temperatura corporal y el fortalecimiento de la alimentación por succión, requisitos indispensables antes de poder otorgarles el alta médica.

La madre de las trigemelas presenta una evolución favorable y continúa internada en el mismo hospital. Su situación le permite mantener contacto permanente con sus hijas, gracias al modelo de trabajo implementado en el área de Neonatología.

Terapia intensiva abierta

El servicio funciona bajo la modalidad de terapia intensiva abierta, un enfoque que habilita la participación activa de la familia durante todo el proceso de recuperación y atención de los recién nacidos.

Mendelevich valoró el trabajo coordinado entre los servicios de Obstetricia y Neonatología, dos áreas que funcionaron en conjunto para garantizar el éxito de la intervención. También subrayó el rol de las nuevas instalaciones y el equipamiento tecnológico con el que cuenta el hospital, que fueron inaugurados recientemente.

Estos recursos permitieron resolver la totalidad del caso en Trelew, sin necesidad de realizar derivaciones hacia otros centros de salud fuera de la provincia de Chubut, un aspecto que el director consideró fundamental.

Una vez que reciban el alta hospitalaria, las tres niñas continuarán bajo un seguimiento médico estrecho para monitorear su crecimiento y desarrollo.

Por qué se producen embarazos triples

Un embarazo triple implica que una mujer gesta tres fetos de manera simultánea en su útero. Esta situación multiplica considerablemente los riesgos en comparación con gestaciones simples o dobles, por lo que requiere controles prenatales mucho más frecuentes.

Entre las complicaciones más habituales se encuentran el parto prematuro (como en este caso), la restricción del crecimiento intrauterino, problemas respiratorios e infecciones en los fetos.

La clasificación de estos embarazos depende de la cantidad de placentas y sacos amnióticos presentes.

Cuando todos los fetos comparten la misma placenta, como ocurre en los casos monocoriales, los riesgos se incrementan. Si además cada bebé se encuentra en su propio saco amniótico independiente, el cuadro recibe la denominación de "triamniótico".

A-embarazo-barbij.jpg El embarazo monocorial triamniótico como el que se dio en Trelew es de alto riesgo (foto ilustrativa).

La combinación que se presentó en Trelew —monocorial triamniótico— resulta particularmente infrecuente, ya que exige que el óvulo se divida de una forma específica, un fenómeno que ocurre de manera natural en contadas ocasiones.

Según datos de la Asociación Estadounidense de Embarazo, cerca del 90% de los embarazos triples culminan antes de las 37 semanas de gestación.

La mayoría de estos nacimientos se producen entre las semanas 32 y 35, algo que quedó verificado en el caso de Trelew.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no cuenta con estadísticas globales precisas sobre embarazos monocoriales triamnióticos de trillizos, dado que son extremadamente raros y muchos no llegan a término o no se documentan oficialmente, pero se considera que a nivel global se da un caso cada 200.000 o 300.000 nacimientos.