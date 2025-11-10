Llegó a Trelew el segundo avión noruego para vigilar el Mar Argentino: ¿cómo son los P-3 Orion?

Con largo alcance y tecnología de última generación, refuerzan el control de pesca ilegal y los rescates . El domingo la base de la Armada abrirá al público.

El segundo Orion P3 comprado por Nación a Noruega ya está en la Base de Trelew.

La Base Aeronaval Almirante Marcos A. Zar de Trelew recibió la segunda de las cuatro aeronaves que la Armada Argentina adquirió al gobierno noruego . La nueva unidad se suma a las tareas de vigilancia del Mar Argentino , el control de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva y las operaciones de búsqueda y rescate en el Atlántico Sur .

El intendente Gerardo Merino encabezó el acto de arribo y destacó el impacto estratégico de la incorporación. "Esta aeronave refuerza la presencia argentina en nuestro mar y reafirma el compromiso con la defensa de nuestros recursos naturales. Es un orgullo que la Base Zar tenga un papel tan importante en esa misión", afirmó.

En tanto, el capitán de fragata Darío Prioni Maiolini , comandante de las cuadrillas de exploración, explicó la relevancia de la llegada del nuevo avión. "Es la segunda P-3 Orión Charly (6-P-58) que llega al país y nos permite, desde esta base, operar sobre las zonas de interés marítimo de la Nación, proyectándonos hacia la Antártida y asegurando la salvaguarda de la vida en el mar. Un avión de mayor porte nos brinda más flexibilidad y eficacia en esas misiones", señaló.

La primera aeronave, el P-3 Orión Charly (6-P-57) ya está operativa desde Trelew y cumple tareas de patrullaje y control marítimo. Arribó a la base patagónica el lunes 2 de septiembre. Ahora se suma una más.

"Las dos son iguales. De las cuatro adquiridas a Noruega, las tres primeras tienen el mismo equipamiento. La cuarta traerá algunas diferencias técnicas, principalmente en la parte trasera del avión", explicó el jefe del escuadrón.

Guardia permanente y misiones especiales

La Base Aeronaval Almirante Zar ocupa una posición clave para el desarrollo del nodo logístico de Trelew. Junto al aeropuerto Almirante Zar, forma una zona estratégica que coloca a la ciudad como punto logístico regional, con posibilidades de impulsar el comercio, la conectividad y la respuesta ante emergencias en toda la Patagonia.

De este modo, desde la base de la Armada local se sostiene una guardia permanente de 24 horas para responder ante emergencias en el mar. Además, se dispone de capacidad de lanzamiento de tropas especiales y entrenamiento para misiones de búsqueda en superficie y submarinas.

Los P-3 cuentan con un alcance operativo de 1.500 millas náuticas (2.700 kilómetros) y 12 horas de autonomía. En la práctica, esto significa que pueden cubrir en un solo vuelo casi todo el litoral marítimo, la plataforma continental y la Antártida Argentina.

Primer avión noruego P3 Orion en Trelew Los aviones que vigilarán el mar argentino tienen casi 39 metros de largo y una autonomía de 12 horas de vuelo.

Su capacidad para operar en todo tipo de clima, además, habilita el despliegue desde cualquier base y aeropuerto del litoral marítimo. Esto facilita su presencia en un área determinada en un período de tiempo relativamente corto, fundamental para operaciones SAR (Búsqueda y Rescate).

En cuanto a sus dimensiones, miden 38,8 metros de largo y 30 de ancho (de la punta de un ala a la de la otra) y la cola se despliego hasta los 10,2 desde el suelo. Con 128 metros cuadrados de superficie alar, su altura máxima de vuelo es de 8.626 metros.

Tecnología de punta

Las aeronaves están equipadas con aviónica de última generación que incluye distintos sensores y radares de búsqueda, además de sistemas de comunicaciones que permiten la recolección de datos y su transmisión al Comando Conjunto Marítimo en tiempo real.

Los P-3 disponen de una compuerta ventral que les otorga la capacidad de efectuar ataques contra blancos de superficie o submarinos. Esta característica requirió un aval parlamentario estadounidense para que se puediera cerrar la compra a Noruega, autorizada por el Poder Ejecutivo de Estados Unidos.

Las cuatro aeronaves adquiridas por la Argentina fueron sometidas a un programa de extensión de vida de servicio (ASLEP, Aircraft Service Life Extension Program). Este programa incluyó el reemplazo completo de las alas, lo que les otorga un remanente individual promedio de 17.000 horas de vuelo.

El costo por la adquisición de todo el Sistema P-3 Noruego, según trascendió cuando el Ministerio de Defensa de la Nación informó oficialmente sobre la compra, se estima en U$S 67.000.000. El financiamiento está previsto con la Agencia del Gobierno Noruego NDMA para ser saldado en un período de tres años (30%, 40% y 30% respectivamente cada año).

Llegó otro avión noruego a Trelew - Gerardo Merino - Armada Argentina El intendente de Trelew, Gerardo Merino, en el acto de presentación del avión noruego en la base de la Armada en Trelew.

Más allá de su función operativa, las aeronaves permitirán responder a necesidades de adiestramiento del Poder Naval Integrado y mejorar las capacidades del binomio aeronave-buque, extendiendo la búsqueda desde el agua más allá del horizonte, aumentanbdo la probabilidad de detección, reduciendo tiempos en la exploración de las áreas marítimas y materializñando la presencia de la Armada Argentina en una zona de alto interés nacional como la Antártida Argentina.

La base de Trelew recibe al público

Este domingo, como parte del programa de actividades institucionales y en coincidencia con la llegada del segundo avión noruego, en la base Almirante Zar se realizará una jornada de "Puertas Abiertas" para toda la comunidad.

"Se está anotando mucha gente; incluso el Club de Autos Clásicos participará con más de 100 vehículos. Habrá aeronaves y helicópteros de distintas bases, sobrevuelos y actividades para niños dentro del hangar", puntualizó Prioni Maiolini, quien agregó: "Somos parte de esta comunidad y esta es nuestra casa; será un honor compartir un día en familia con todos los vecinos".