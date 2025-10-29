Chubut: huía con ladrones en su auto a 160 km/h, dijo que estaba haciendo un Uber y la absolvieron

Desde su detención en Trelew tras una larga persecución, la mujer -madre de 3 hijos- sostuvo que la contrataron con la app y la hicieron manejar bajo amenaza.

El VolksWagen Bora que manejó la mujer desde Rawson hasta Trelew con ladrones a bordo y la policía de Chubut siguiéndole los pasos.

Una mujer que solía hacer viajes de Uber y fue detenida cuando iba al volante de su auto con dos ladrones a bordo y escapando de la policía en una extensa persecución desde Rawson hasta Trelew , finalmente fue absuelta por la Justicia de Chubut .

La fuga de película se produjo tras dos robos en chacras de la capital provincial ocurridos el 28 de septiembre de 2024 . Y Milagros Soto , la acusada, iba al volante de un Volkswagen Bora en el que escapaban los integrantes de una banda delictiva , hasta que finalmente fueron interceptados por la Policía .

Desde el momento de su detención, sostuvo que fue contratada mediante la aplicación de viajes y que desconocía las actividades delictivas de sus pasajeros, que la obligaron a huir de la policía.

Este miércoles, finalmente, la jueza penal de Rawson, Eve Ponce, determinó que no existían pruebas que probaran un acuerdo previo o conocimiento de Soto con los autores del robo, convalidando así la versión de la imputada y su defensa.

En el fallo, destacó que si bien se acreditó el robo en perjuicio del dueño de una de las chacras intrusadas, que prestó declaración en el juicio, persistió una duda razonable sobre la intervención dolosa de Soto, por lo que —en aplicación del principio de inocencia— dispuso su absolución total.

Durante el debate judicial se presentaron testimonios de los propietarios de las viviendas que fueron violentadas, y de agentes de la policía que participaron de la persecución y el operativo de detención, además de informes periciales tanto del sitio donde ocurrieron los robos como del lugar donde se produjo el choque entre el patrullero y el auto de la acusada, que puso fin a la huida.

Un efectivo policial atesitguó que en determinado momento su patrullero circulaba a 160 kilómetros por hora y no aún así no lograba alcanzar al Volkswagen Bora de Soto.

Finalmente, tras el impacto ya en las calles de Trelew, dos delincuentes huyeron a pie y la conductora fue aprehendida.

"Me comenzó a agredir y a putear de todas las formas. Estaba agresiva y enojada. Se quedó adentro del vehículo hasta que llegaron más policías de Trelew", relató el uniformado sobre el momento de la detención.

Argumento de peso en favor de "la Uber"

Por otra parte, la defensa aportó la declaración de distintos testigos, entre ellos una amiga de la imputada, identificada como María Monteros, quien aseguró que la mujer, que es madre de tres hijos, efectivamente hacía desde hace un tiempo traslados de pasajeros para ganar un dinero extra al que obtiene con un puesto de ropa en la feria de la Laguna Chiquichano, en Trelew. También que no tiene vinculación con actividades delictivas.

Juicio a una mujer que hacía Uber en Chubut El debate en el juicio oral que terminó con la absolución de la imputada.

Por su parte, el defensor Facundo Bonavitta explicó luego de la absolución que la jueza consideró que la versión de la imputada no pudo ser refutada por el Ministerio Público Fiscal, y resaltó que los acusadores no realizaron pericias sobre el teléfono celular de su defendida, algo que eventualmente podría haber acreditado un vínculo previo con los ladrones.

El reconocido abogado de Trelew aseguró que ni esa ni ningún otro tipo de prueba presentada por la fiscalía desmintió las afirmaciones de Soto en cuanto a que jamás había visto ni tenido contacto con los ladrones.

Un botín valuado en $5 millones

Horacio Monzón, uno de las víctimas del doble robo, fue el primer testigo que declaró en el proceso. El hombre se refirió al impacto emocional que sufrió su familia y detalló que el valor total de lo sustraído alcanzó los cinco millones de pesos.

Según su testimonio, llegó a su domicilio cerca de las diez de la noche de aquel 28 de septiembre, minutos después de consumado el asalto, se sorprendió al encontrar su casa violentada.

Los delincuentes primero habían ingresado a la propiedad de un vecino, quien al detectarlos mediante las cámaras de seguridad alertó inmediatamente a las autoridades.

Jesús Valle, productor agrícola y propietario de la chacra 47, también brindó su testimonio. Fue quien a través de su sistema de videovigilancia observó cómo tres sujetos huían de su establecimiento llevando elementos robados, uno de ellos portando un televisor.

Larga persecución en Chubut

Luego del alerta de una de las víctimas, la persecución policial se inició en la Ruta 7 con dirección a Trelew, continuó por la Ruta Nacional 3 y finalizó en las proximidades del cruce hacia la Base Almirante Zar, donde los prófugos colisionaron a gran velocidad contra un patrullero.

Luego siguió la requisa del vehículo. La Policía halló numerosos objetos que posteriormente fueron identificados por las víctimas. Entre ello se encontraban una billetera, 20.000 pesos en efectivo, perfumes, herramientas mecánicas, televisores, teléfonos celulares, notebook, computadoras, controles remotos, bolsos, mochilas, ropas, electrodomésticos, amoladoras, taladros, cargadores de baterías de celulares y una carpa.

Parte del botín fue abandonado por los ladrones en la zona de chacras y un canal de riego durante la huida. Algunos objetos nunca fueron recuperados, mientras que otros pudieron ser restituidos a sus dueños.