Chubut: transportaban tres lagartos vivos en un paquete de encomienda

Habían sido enviados desde la terminal de ómnibus de Retiro, en Capital Federal, a Comodoro Rivadavia. Gendarmería Nacional los incautó en un operativo.

En un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 3, en la provincia de Chubut , efectivos de Gendarmería Nacional detectaron e incautaron un paquete de encomienda que estaba siendo transportado por una empresa de ómnibus con tres ejemplares de una especie exótica de lagarto en su interior.

Si bien en muchos medios se informó que el personal de Gendarmería secuestró también droga y dinero en efectivo, eso en realidad ocurrió en otros operativos llevados a cabo el mismo día en la Ruta 3.

El procedimiento en el que fueron hallados los lagartos tuvo lugar a la altura del kilómetro 1.308 de la ruta, poco después del cruce del Río Verde y a unos kilómetros al sur del límite entre Río Negro y Chubut .

Allí, integrantes del Escuadrón de Seguridad Vial Sierra Grande de Gendarmería Nacional inspeccionaron un colectivo de larga distancia. Al revisar la bodega del vehículo, encontraron una encomienda que había sido enviada desde la Terminal de ómnibus de Capital Federal en el barrio porteño de Retiro con destino a la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.

Al pasar el paquete por el escáner portátil, los gendarmes identificaron las imágenes de varias botellas que contenían pequeños reptiles.

Gendarmería nacional incautó una encomienda con tres pequeños lagartos vivos en Chubut

En presencia de testigos, abrieron el paquete y confirmaron que se trataba de tres lagartos gecko casero tropical, una especie originaria de África pero presente en muchas regiones de Latinoamérica, adonde llegó en traslados accidentales en barcos de carga.

Los ejemplares fueron puestos a disposición de la oficina de Fauna Regional de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, en cumplimiento de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Cómo es el lagarto gecko africano

El lagarto gecko casero es un reptil inofensivo que no tiene más de 12 o 13 centímetros de largo. Generalmente se los suele encontrar en paredes y muros, cerca de los focos de luz, en busca de insectos, ya que se alimentan de cucarachas, mosquitos, zancudos, polillas, crías de escorpiones, entre otros.

En ambientes urbanos su presencia puede ser inocua pero su efecto sobre especies nativas, sobre todo en regiones -como en la Argentina- donde es invasor, es potencialmente negativa. Por eso, es recomendable no liberarlos en ambientes silvestres y mucho menos en reservas naturales.

Otros operativos en Chubut: marihuana y dinero

En otro operativo realizado más al sur en la Ruta 3, personal de la Sección Arroyo Verde del escuadrón Sierra Grande de Gendarmería detuvo la marcha de un vehículo particular, procedente de la ciudad de Viedma, en Río Negro, con destino a la de Puerto Madryn, en Chubut, y constató en el baúl del vehículo la presencia de 25 plantas, 12 semillas y 8,30 gramos de marihuana.

Horas más tarde, en un tercer procedimiento, efectivos de la misma Subunidad, controlaron un automóvil procedente de la localidad de Catriló, provincia de La Pampa, con destino a Comodoro Rivadavia y detectaron 66.260.000 pesos argentinos ocultos en distintas partes de rodado sin el aval que acredite su procedencia, por lo cual se le abrió una causa al conductor, que quedó en libertad pero a disposición de la Fiscalía descentralizada de Rawson.