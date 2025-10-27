Elecciones 2025 en Chubut: Torres maquilló el desastre electoral con el éxito en el referéndum por los fueros

La candidata del oficialismo quedó tercera y afuera del Congreso. La Libertad Avanza se impuso por un puñado de votos al peronismo.

Tras el cachetazo sufrido en las elecciones de este domingo, en las que sus candidatos quedaron terceros, gobernador de Chubut , Ignacio Torres, aseguró que va a pedir “la colaboración de todos” y “hacer el esfuerzo” para que la provincia pueda “tener su propia agenda en el Congreso de la Nación”.

La elección legislativa de diputados nacionales fue ganada por la lista de La Libertad Avanza que, con Maira Frias a la cabeza, se impuso por un mínimo margen al peronista Juan Pablo Luque , de Unidos Podemos. La boleta libertaria consiguió el 28% de los votos y superó por menos de 2.000 votos a la de Luque, que estuvo arriba del 27%. Los dos candidatos serán los nuevos diputados de Chubut a partir de diciembre.

Ana Clara Romero, de Despierta Chubut, el armado del oficialismo provincial, quedó en tercer lugar con el 20% y no entró al Congreso de la Nación.

Torres: "Una polarización muy fuerte"

En medio de la catástrofe electoral a la que el espacio de Torres fue arrastrado por el fracaso general de Provincias Unidas -la fuerza que lideró a nivel nacional junto con el cordobés Juan Schiaretti, el santafesino Maximiliano Pullaro y el santacruceño Claudio Vidal, entre otros-, el mandatario pudo abrazarse a un discurso optimista gracias al triunfo del “Sí” en el referéndum que se realizó de manera simultánea y que ratificó la enmienda constitucional que le quita los fueros a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y dirigentes sindicales de Chubut.

Maira Frías. La Libertad Avanza ganó en Chubut

En esta votación, el cambio propuesto por Torres se impuso ampliamente, con el 63% de las preferencias de la ciudadanía, resultado con el cual queda firme la modificación votada por la Legislatura provincial en febrero pasado.

“Se vio claramente una polarización muy fuerte en todo el país y un resultado del oficialismo que estuvo por encima de las expectativas. Que en Chubut haya ganado La Libertad Avanza no habla de una centralidad en la discusión nacional, tenemos que hacer el esfuerzo de tener nuestra propia agenda”, sostuvo el Gobernador en referencia a los resultados de la legislativa.

El gobernador anticipó que va a convocar a los legisladores actuales y los electos este domingo para trabajar en el presupuesto nacional.

“Vamos a pedir la colaboración de todos para defender lo nuestro”, dijo Torres.

Asimismo, sostuvo que el camino de Provincias Unidas continúa y confió en que la fuerza liderada por los gobernadores va a seguir creciendo.

Acerca del referéndum, calificando el resultado como "una elección contundente" para Chubut. "El veredicto es claro: no queremos más privilegios, sin importar a quién le moleste", dijo.

Los diputados electos en Chubut

Por su parte, la gran vencedora de la jornada, la libertaria Maira Frías, se encomendó a “Dios, por este gran resultado”.

“Hay una palabra que me define y dice: ‘Esfuérzate y sé muy valiente que yo voy a estar con vos'. Hoy Dios nos ha dado la oportunidad a cada uno de los chubutenses de que ese esfuerzo valga la pena", expresó la dirigente nacida en Chaco, titular de la oficina de ANSES en Comodoro Rivadavia -cargo que deberá dejar en diciembre para ir al Congreso de la Nación- y evangélica practicante.

También hubo satisfacción en el búnker peronista, donde Juan Pablo Luque celebró su ingreso a la Cámara Baja.

“Cuando todos creían que el peronismo estaba destruido y no tenía ninguna posibilidad de pelear en esta elección, hoy estamos peleando por un primer lugar. Es una enorme felicidad haber puesto al peronismo en el lugar que nuestra provincia se merecía”, sostuvo.