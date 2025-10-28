Fuertes críticas a los dirigentes del peronismo neuquino: "Un partido destruido que no atrae"

El dirigente sindical César Godoy fue tajante con la dirigencia del Partido Justicialista y apuntó duramente contra Oscar Parrilli. "Es uno de los grandes responsables de la destrucción del PJ", lanzó.

El peronismo neuquino del Partido Justicialista , hoy englobado en un frente bajo el nombre "Fuerza Patria", sufrió una de sus peores derrotas de las últimas décadas. Con un 13% de los votos, quedó muy por debajo de La Libertad Avanza y La Neuquinidad, los ganadores de la jornada del 26 de octubre.

Ya desde las discusiones internas al momento de definir a los candidatos, se elevaron críticas desde varios sectores del peronismo, acusando a la dirigencia encarnada en Oscar Parrilli, Ramón Rioseco y Darío Martínez (quien renuncio a la presidencia del partido antes del cierre de listas) de no dejar espacio para una renovación.

Uno de los referentes que en su momento quiso dar la interna fue el dirigente de la Uocra, César Godoy, quien, en diálogo con RTN, afirmó que el resultado del domingo fue esperado. "Todo lo mal que se podía hacer se hizo, así que no nos sorprende y el que se hace el sorprendido, la verdad que es un hipócrita ", dijo el sindicalista.

César Godoy.jpg César Godoy fue candidato a intendente en Rincón de los Sauces.

La necesidad de políticas nuevas

"La gente está pidiendo políticas nuevas, caras nuevas, ideas nuevas, que se incluya a las ideas de los jóvenes", diagnosticó Godoy. Según él, las ideas estancas dejaron al PJ muy alejado de las bases. "El peronismo neuquino se quedó con una mentalidad muy vieja y bueno, ahí tenemos las consecuencias: un partido destruido que no atrae, que no arma nada", dijo.

Agregó que el clima es general para todo el país, no solo para Neuquén. "Es lo que se ve a nivel nacional en el peronismo y en muchos partidos: no hay cuadros políticos para abajo y los que queremos dar el paso para adelante siempre tenemos un viejo que está ahí parándonos para que no podamos incluir nuevas ideas", señaló.

César Godoy, letal con Oscar Parrilli

Godoy se refirió a las declaraciones del actual senador y referente del peronismo neuquino, Oscar Parrilli, que había dado a los gobernadores de los partidos provinciales como los grandes perdedores del 26 de octubre.

"Para mí (Parrilli) es uno de los grandes responsables de la destrucción del PJ provincial. En todos estos años que estuvo nunca logró conformar nada sólido, siempre el amiguismo o los familiares", criticó Godoy. "Quiere meter excusas", agregó.

Respecto a la designación de candidaturas, Godoy, contrario a otras voces, afirmó que no es Cristina Kirchner quien define las listas peronistas de Neuquén: "No es ella la que decide, los que deciden son los que están acá, así que el dedo amigo, el dedo familiar, es de los que están acá".

Expresó que "se esconden atrás de la figura nacional de ella". Godoy rescató la conducción de la expresidenta, pero declaró que el tiempo de la máxima referente del peronismo a nivel nacional ya pasó: "Fue una gran dirigente y nos llevó a lo más alto que pudimos estar, pero hoy necesitamos renovar, no solamente en Neuquén, sino a nivel nacional".

PJ Oscar Parrilli y Cristina Kirchner Oscar Parrilli es la persona de confianza de Cristina Kirchner.

La solución a un peronismo que representa poco

"La única forma es caminar, militar, reconstruir, buscar jóvenes para reorganizarse y salir con propuestas nuevas. Si van a estar en la calle Roca (la sede neuquina del PJ) con las puertas cerradas 2 años para abrirlo 20 días antes de una elección, el resultado va a ser el mismo", condenó Godoy. "Los que se fueron, se fueron (en referencia a los dirigentes peronistas alineados con Rolando Figueroa), y los que nos quedamos intentaremos construir algo mejor para el 27", agregó.

Respecto al llamado a internas del Partido Justicialista para marzo de 2026, afirmó que "trabajaremos para eso". "Construiremos algo nuevo, con gente nueva, con gente joven y seguramente en marzo estaremos ahí presentándonos para poder reconstruir el PJ", cerró Godoy.