Resultados elecciones 2025 en Neuquén: así fueron los votos en cada ciudad
LLA consiguió dos bancas en Senadores y dos en Diputados, mientras que La Neuquinidad sumó una en cada cámara. Al analizar los datos por departamento, aparecen algunas sorpresas.
Las elecciones en Neuquén dejaron resultados contundentes para La Libertad Avanza, que consiguió dos bancas en Senadores y dos en Diputados, mientras que La Neuquinidad sumó una banca en cada cámara.
Al analizar los datos por departamento, sin embargo, aparecen sorpresas: el oficialismo provincial ganó en la mayoría de las zonas, mientras que el tercer lugar estuvo disputado y en muchos lugares apareció Mas Por Neuquén (el partido de Carlos Quintriqueo), que corrió a Fuerza Patria. En los números generales de Senadores, se quedó con el cuarto lugar, mientras que en Diputados el cuarto fue para Fuerza Libertaria (el partido de Carlos Eguía).
La Libertad Avanza se quedó con dos bancas en la Cámara de Senadores de la Nación de las tres que la provincia de Neuquén ponía en juego. De esta manera, Nadia Márquez y Pablo Cervi (ambos actuales diputados nacionales) ingresarán en diciembre a la Cámara Alta del Congreso, al obtener 134.985 votos (35,98%), escrutado el 92,07% del padrón.
Por su parte, La Neuquinidad, se ubicó como segunda fuerza política en estas elecciones (110.708 votos, 29,27%), obteniendo una banca en el Senado e ingresando la actual ministra provincial, Julieta Corroza.
Resultados por departamento en Neuquén
Diputados Aluminé
La Neuquinidad 37,11%
La Libertad Avanza 27, 54%
Fuerza Patria 13,27%
Senadores Aluminé
La Neuquinidad 36,99%
La Libertad Avanza 27, 93%
Fuerza Patria 12,77%
Diputados Añelo
La Neuquinidad 41,79%
La Libertad Avanza 35,12%
Fuerza Patria 9,76%
Senadores Añelo
La Neuquinidad 40,46%
La Libertad Avanza 36,46%
Fuerza Patria 10,56%
Diputados Catan Lil
La Neuquinidad 44,65%
Mas Por Neuquén 22,84%
Fuerza Patria 10,68%
Senadores Catan Lil
La Neuquinidad 44,53%
Mas Por Neuquén 26,72%
Fuerza Patria 10,62%
Diputados Chos Malal
La Neuquinidad 47,50%
La Libertad Avanza 24,49%
Fuerza Patria 9,28%
Senadores Chos Malal
La Neuquinidad 47,48%
La Libertad Avanza 25,48%
Fuerza Patria 9,62%
Diputados Collón Curá
La Neuquinidad 44,44%
La Libertad Avanza 22,12%
Mas Por Neuquén 11,62%
Senadores Collón Curá
La Neuquinidad 42,88%
La Libertad Avanza 22,51%
Mas Por Neuquén 13,32%
Diputados Confluencia
La Libertad Avanza 33,87%
La Neuquinidad 29,87%
Fuerza Patria 14%
Senadores Confluencia
La Libertad Avanza 36,89%
La Neuquinidad 27,02%
Fuerza Patria 15,02%
Diputados Huiliches
La Libertad Avanza 28,54%
La Neuquinidad 27,41%
Mas Por Neuquén 17,56%
Senadores Huiliches
La Libertad Avanza 28,75%
La Neuquinidad 25,62%
Mas Por Neuquén 23,16%
Diputados Loncopué
La Neuquinidad 36,22%
La Libertad Avanza 22,80%
Mas Por Neuquén 16,23%
Senadores Loncopué
La Neuquinidad 35,15%
La Libertad Avanza 23,63%
Mas Por Neuquén 20,33%
Diputados Los Lagos
La Libertad Avanza 44,32%
La Neuquinidad 25,04%
Fuerza Patria 15,07%
Senadores Los Lagos
La Libertad Avanza 44,03%
La Neuquinidad 25,48%
Fuerza Patria 14,95%
Diputados Lácar
La Libertad Avanza 44,97%
La Neuquinidad 19,52%
Fuerza Patria 16,58%
Senadores Lácar
La Libertad Avanza 45,37%
La Neuquinidad 19,17%
Fuerza Patria 17,01%
Diputados Minas
La Neuquinidad 61,06%
La Libertad Avanza 14,18%
Fuerza Patria 6,66%
Senadores Minas
La Neuquinidad 62,98%
La Libertad Avanza 14,67%
Fuerza Patria 7,28%
Diputados Pehuenches
La Neuquinidad 44,29%
La Libertad Avanza 34,27%
Mas Por Neuquén 6,56%
Senadores Pehuenches
La Neuquinidad 44,61%
La Libertad Avanza 35,09%
Mas Por Neuquén 7,44%
Diputados Picunches
La Neuquinidad 36,18%
La Libertad Avanza 27,74%
Mas Por Neuquén 10,64%
Senadores Picunches
La Neuquinidad 32,88%
La Libertad Avanza 30,11%
Mas Por Neuquén 14,01%
Diputados Picún Leufú
La Neuquinidad 47,57%
La Libertad Avanza 22,07%
Mas Por Neuquén 10,49%
Senadores Picún Leufú
La Neuquinidad 47,45%
La Libertad Avanza 22,79%
Mas Por Neuquén 12,26%
Diputados Zapala
La Neuquinidad 32,42%
La Libertad Avanza 30,99%
Fuerza Patria 10,52%
Senadores Zapala
La Libertad Avanza 32,90%
La Neuquinidad 31,12%
Mas Por Neuquén 12,47%
Diputados Ñorquin
La Neuquinidad 46,35%
La Libertad Avanza 17,33%
Fuerza Patria 12,71%
Senadores Ñorquin
La Neuquinidad 47,96%
La Libertad Avanza 17,71%
Fuerza Patria 13,49%
