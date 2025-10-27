Neuquén La Mañana Elecciones 2025 Resultados elecciones 2025 en Neuquén: así fueron los votos en cada ciudad

LLA consiguió dos bancas en Senadores y dos en Diputados, mientras que La Neuquinidad sumó una en cada cámara. Al analizar los datos por departamento, aparecen algunas sorpresas.







Las elecciones en Neuquén dejaron resultados contundentes para La Libertad Avanza. Sebastián Fariña Petersen

Al analizar los datos por departamento, sin embargo, aparecen sorpresas: el oficialismo provincial ganó en la mayoría de las zonas, mientras que el tercer lugar estuvo disputado y en muchos lugares apareció Mas Por Neuquén (el partido de Carlos Quintriqueo), que corrió a Fuerza Patria. En los números generales de Senadores, se quedó con el cuarto lugar, mientras que en Diputados el cuarto fue para Fuerza Libertaria (el partido de Carlos Eguía).

La Libertad Avanza se quedó con dos bancas en la Cámara de Senadores de la Nación de las tres que la provincia de Neuquén ponía en juego. De esta manera, Nadia Márquez y Pablo Cervi (ambos actuales diputados nacionales) ingresarán en diciembre a la Cámara Alta del Congreso, al obtener 134.985 votos (35,98%), escrutado el 92,07% del padrón.