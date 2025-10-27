Elecciones 2025 en Tierra del Fuego: La Libertad Avanza aplastó a un gobernador enfrentado con los intendentes

La lista libertaria sacó casi 10 puntos de diferencia y se quedó con tres de las cinco bancas en juego. Autocrítica de Gustavo Melella.

Escondido en medio de resultados mucho más resonantes, La Libertad Avanza logró un resultado importantísimo en Tierra del Fuego para respaldar en el Congreso de la Nación la gestión presidencial de Javier Milei: en una provincia que aporta solo el 0,42% del padrón nacional, obtuvo una victoria que le permitirá ingresar dos representantes al Senado a partir del 10 de diciembre.

El triunfo libertario, con el 39,51% de los votos, fue fruto de la división del peronismo, que presentó dos listas: la de Fuerza Patria, sostenida por el gobernador Gustavo Melella, que consiguió el 30,64%, y la de Defendamos Tierra del Fuego, el espacio impulsado por los intendentes de Río Grande, Martín Perez, y de Tolhuin, Daniel Harrington, enfrentados con el mandatario provincial, que apenas superó el 20% de los sufragios.

En la elección de diputados los resultados fueron prácticamente idénticos, con apenas unas décimas de diferencia.

De este modo, los libertarios Agustín Coto y Belén Monte de Oca se aseguraron su lugar en la Cámara Alta desde diciembre, mientras que el oficialismo de Melella solo consiguió ingresar a Cristina López, que renueva.

Dos manos más en el Senado

El armado libertario sumará dos votos en el Senado desde diciembre, ya que los que se van son María Eugenia Duré, de Unión por la Patria, y el radical Pablo Blanco, que suele votar en contra de las posturas del Gobierno.

melella rio grande.jpg Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego.

Blanco intentó ser reelecto encabezando la lista de Provincias Unidas, otra de las grandes derrotadas de la jornada. El espacio liderado por el gobernador chubutense Ignacio Torres, el santafesino Maximiliano Pullaro, el cordobés Martín Llaryora y su mentor Juan Schiaretti, no llegó siquiera al 4% de los votos.

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, pese a la diferencia de casi 10 puntos entre La Libertad Avanza y el peronismo de Melella, cada uno de los dos espacios políticos se quedó con una banca: serán para Miguel Rodríguez (LLA) y Paulo Agustín Tita (PJ).

En este caso, las cosas no cambiarán demasiado ya que quienes se van a fin de año son Carolina de Yutrovic (Unión por la Patria) y Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos), un aliado del mileísmo.

Qué dijo el gobernador de Tierra del Fuego

El propio Melella admitió que la fractura en el peronismo fue lo que les hizo perder la elección.

“La realidad es clara: si hubiéramos sumado estas dos fuerzas, hoy hubiéramos ganado. Eso no significa que uno no siga trabajando en la unidad. Soy gobernador de los tres intendentes (Ushuaia, Río Grande y Tolhuin), de todos los legisladores, de todos los concejales, y seguiré trabajando como hasta ahora”, expresó.

“Cada uno nos tendremos que hacer cargo, porque si no nos hacemos cargo, no sirve. La unidad la busqué hasta el último momento y la seguiré buscando. Tiene que ser una unidad no solo electoral, sino de gestión, de políticas, de miradas, de pensar en la gente juntos”.

Melella reconoció la legitimidad del triunfo de La Libertad Avanza, pero insistió en una lectura crítica: “Ganaron, sí, pero no porque ganaron tenemos que decir ‘guau’. Si no, nos bancamos que cierren la industria, que perdamos puestos de trabajo. Todos los gobernadores le venimos diciendo al presidente lo que está pasando, pero tiene esa mirada que se cierra y no habla con nadie”.