Fuerza Libertaria: quinto lugar para el Senado y el éxito de Joaquín Eguía en la Confluencia

El partido escaló a la cuarta posición en las elecciones a Diputados, con un fuerte apoyo en la región de la Confluencia, donde se quedó con el 8% de los votos.

Con menos estructura y presupuesto que los partidos tradicionales, pero con una gran dosis de creatividad, Fuerza Libertaria, el partido que lidera la familia Eguía, logró posicionarse en el terreno digital para disputar los votos de los neuquinos en estas elecciones 2025. Los resultados oficiales demuestran que su estrategia tuvo impacto en la población de Neuquén capital y alrededores: cosechó el 8% de los votos para diputados.

Según los resultados publicados por la Dirección Nacional Electoral, Fuerza Libertaria se quedó en el quinto lugar en estas elecciones, después de La Libertad Avanza, La Neuquinidad, Fuerza Patria y Más por Neuquén. El respaldo de la ciudadanía se notó más en la categoría de Diputados: a nivel provincial, se llevó 27.521 votos, mientras que para el Senado tuvo 23.213 de los sufragios.

El partido se posicionó como una alternativa de centro derecha que se opone al liderazgo del presidente Javier Milei, pero su punto fuerte fue, en realidad, la creatividad de las estrategias de comunicación digital, que también se gestionaron en familia. Carlitos Eguía, hermano mellizo del candidato a diputado, Joaquín Eguía , estuvo a cargo de la producción de los videos que se hicieron virales en las redes sociales, por sus mensajes descarnados hacia el resto de los candidatos.

SFP Joaquin Eguia concejal y Candidato (5) Sebastián Fariña Petersen

La propuesta de Joaquín, que hoy es concejal de la ciudad de Neuquén, tuvo más impacto en Neuquén capital y el resto de las localidades de la Confluencia. Allí, su candidatura cosechó 17.453 votos de los 27.521 sufragios que consiguió en toda la provincia.

Entre el quinto y el sexto puesto: Fuerza Libertaria contra el FIT

Aunque Fuerza Libertaria se posicionó en el quinto puesto en los resultados generales de las elecciones 2025, el desempeño del partido tuvo diferencias entre los distintos departamentos de Neuquén. En muchos casos, obtuvo una cantidad de votos similar a la del Frente de Izquierda y los Trabajadores, e incluso quedó en el sexto puesto por debajo de esta fuerza política de extensa tradición en la provincia.

En la categoría de Senadores, en la que el periodista Carlos Eguía encabezaba el listado, Fuerza Libertaria se quedó con el quinto lugar. Sólo en tres departamentos quedó en la sexta posición, por debajo del FIT: Huiliches (4.50% contra 3,52%), Los Lagos (4,30% hasta 3.08%) y Lácar (sexto detrás de FIT 5,56% contra 4,40%).

SFP Carlos Eguia Candidato (2) Sebastián Fariña Petersen

En la categoría de Diputados, el hijo de Carlos, Joaquín Eguía, se quedó con el cuarto puesto en la región Confluencia. En el resto de los departamentos, se ubicó en el quinto lugar, con la excepción de cuatro departamentos en los que quedó sexto.

Se trata de Huiliches (detrás del FIT 4,91% contra 4,72%), Loncopué (detrás del FIT 4,26% contra 3,10%), Los Lagos (detrás del FIT 4,26% contra 3,10%) y Lácar (detrás de Más por Neuquén 5,37% contra 4,57%).

Qué dijo Carlos Eguía sobre las elecciones en Neuquén

En cuanto a la respuesta del electorado sobre sus candidatos, que no alcanzó para ganar un diputado o un senador, se excusó con que su fuerza no tenía ni intendentes, ni gobernadores y menos presidente apoyándolos. "Nos toca la parte difícil, siempre estamos solos, no tenemos una representación de ningún lado, pero así y todo la elección de Joaquín -Eguía- fue excelente", destacó.

"Sin haber caminado nada se han llevado dos diputados y dos senadores y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta", aseguró Eguía, e insistió: "Si alguno de los representantes se cree que ganaron por ellos están equivocados, el que ganó es Javier Milei, no es Nadia Márquez, ni Pablo Cervi".

Carlos Eguia 10 Sebastián Fariña Petersen

Sobre el resultado de la elección del partido que lidera el gobernador Rolando Figueroa, La Neuquinidad, el dirigente dijo que "hizo una elección desastrosa". "Tuvieron una encuesta que no sé de dónde la sacaban porque toda la campaña dijeron que estaban 15% arriba de la LLA", comentó.

Lejos de verla como una derrota, el líder de Fuerza Libertaria destacó que mantuvieron los votos de la anterior elección, por lo que dijo que estaban conformes y que ya se están preparando para el 2027.

"Vamos a corregir algunos errores que hemos tenido, como mover a algunos representantes de localidades que quizás no nos suman y sumar gente nueva, como hicimos en Rincón de los Sauces, El Huecú, Paso Aguerre o Zapala, donde triplicamos la cantidad de votos", destacó.