Qué dijo Carlos Eguía sobre el domingo electoral en Neuquén

El dirigente de Fuerza Libertaria dio sus apreciaciones sobre lo que pasó con LLA en Neuquén y el resultado que alcanzó La Neuquinidad de Rolando Figueroa.

Tras conocerse los resultados oficiales de la elección nacional que se desarrolló este domingo 26 de octubre, el dirigente de Fuerza Libertaria, Carlos Eguía sacó sus conclusiones sobre el resultado que los dejó cuartos en Neuquén y adelantó que ya comienzan a trabajar para las elecciones del 2027.

A Eguía el resultado de la elección en Neuquén le pareció una "gran sorpresa" y aseguró que La Libertad Avanza ganó únicamente por la "tracción" del presidente Javier Milei.

" Sin haber caminado nada se han llevado dos diputados y dos senadores y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta", aseguró Eguía, e insistió: "Si alguno de los representantes se cree que ganaron por ellos están equivocados, el que ganó es Javier Milei, no es Nadia Márquez, ni Pablo Cervi".

Sobre el resultado de la elección del partido que lidera el gobernador Rolando Figueroa, La Neuquinidad, el dirigente dijo que "hizo una elección desastrosa". "Tuvieron una encuesta que no sé de dónde la sacaban porque toda la campaña dijeron que estaban 15% arriba de la LLA", comentó.

SFP Carlos Eguia Candidato (4) Sebastián Fariña Petersen

En cuanto a la respuesta del electorado sobre sus candidatos, que no alcanzó para ganar un diputado o un senador, se excusó con que su fuerza no tenía ni intendentes, ni gobernadores y menos presidente apoyándolos. "Nos toca la parte difícil, siempre estamos solos, no tenemos una representación de ningún lado pero así y todo la elección de Joaquín -Eguía- fue excelente", destacó.

Nueva campaña

Lejos de verla como una derrota, el líder de Fuerza Libertaria destacó que mantuvieron los votos de la anterior elección, por lo que dijo que estaban conformes y que ya se están preparando para el 2027.

"Vamos a corregir algunos errores que hemos tenido, como mover a algunos representantes de localidades que quizás no nos suman y sumar gente nueva como hicimos en Rincón de los Sauces, El Huecú, Paso Aguerre o Zapala, donde triplicamos la cantidad de votos", destacó.

En tanto que en localidades como Neuquén capital, Centenario y Plottier donde tuvieron más fuerza, dijo que van a sumar nuevos dirigentes, especialmente gente joven, como su hijo Joaquín Eguía. "El gran ganador de nuestro partido fue Joaquín Eguía", afirmó, de quien aseguró además que caminó la provincia sin saber que iba a ser candidato.

SFP Joaquin Eguia concejal y Candidato (4)

De cara a las próximas elecciones, Eguía dijo que los dirigentes de su partido van a recorrer la provincia los próximos dos años y no un mes antes. Que van a buscar a sus candidatos en cada localidad, ya que ahí es donde sus vecinos los conocen. Dijo también que los nuevos candidatos van a tener el apoyo de los diputados y concejales que ya tienen.

Triunfo de Javier Milei

"El triunfo de La Libertad Avanza es una tracción nacional. No se puede pensar que una persona que es estafadora gane en Río Negro o otra que dio títulos truchos gane en Neuquén. Los resultados son respuesta al presidente. Ojalá que empiece a cambiar el rumbo económico del país y empiece a trabajar por los que menos tienen", opinó el dirigente.

Eguía dijo que ya normalizó el tema de la inflación y la macroeconomía y consideró que ahora es s momento de empezar a mejorar la situación de los jubilados y las pymes y que deje de ponerle traban al Hospital Garrahan. "Por estos temas queríamos llegar al Congreso, Javier hoy tiene una presencia muy importante en toda la gente y si no va hacer más obras en ninguna provincia, la gente se nos van a empezar a cansar, hay que empezar a sacar impuestos", afirmó.

"Hay que terminar con las focas aplaudidoras, no puede ser que le digan que está todo bien, él tiene que saber la verdad y por eso queríamos tener representantes de Neuquén. Es que si siguen aplaudiendo sin marcarle los errores le asfaltan el camino al kirchnerismo", concluyó.