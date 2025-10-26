En una reñida elección, quiénes son los nuevos diputados nacionales por Neuquén

La brecha fue más corta que en senadores entre La Libertad Avanza y La Neuquinidad. Fuerza Patria quedó en el tercer lugar.

La Libertad Avanza se quedó con un triunfo aplastante en Neuquén y eso le permitió no solo meter dos senadores, sino también conseguir un plus, que solo se lo puede dar una elección amplia: ingresar dos de los tres diputados que estaban en juego en la elección 2025.

Es así, que con un triunfo en esa categoría con 125.526 votos y el 33,49%, ingresaron a la Cámara de Diputados de la Nación, Gastón Riesco que iba como primer candidato y Soledad Mondaca en segundo lugar. La fuerza de Javier Milei se impuso sobre La Neuquinidad , que obtuvo 117.756 sufragios con el 31,42%.

Con esos resultados, la fuerza de la alianza que conduce el gobernador Rolando Figueroa pudo ingresar a su diputada nacional, que es Karina Maureira , que es la outsider del espacio.

Pero con el resultado de La Neuquinidad, no pudo ingresar Joaquín Perren, el doctor en historia de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) a quien se lo vio muy activo durante estos meses de campaña.

Karina Maureira Elecciones Diputada Electa Karina Maureira ingresó como diputada por La Neuquinidad.

Los diputados libertarios sacaron poco más de 8 mil votos de ventaja por sobre los legisladores que llevaba el partido provincial de Figueroa.

Fue una diferencia mucho más pareja que en la categoría de senadores, donde la brecha fue mucho más amplia, con casi 25 mil votos entre Nadia Márquez y Julieta Corroza. Acá se notó que hubo ese "corte de boleta", o que muchos optaron por votar más a los senadores que diputados.

Cámara de Diputados: una derrota que explica el ingreso de dos diputados

Que La Libertad Avanza haya podido ingresar dos diputados nacionales, lo explica el sistema D'Hont en esta categoría, donde la primera fuerza dobló a la tercera con una mala elección de Fuerza Patria, con Beatriz Gentile y Fernando Pieroni como cabezas de lista. Obtuvieron 49.522 votos, con un 13,15%, un resultado un poco más bajo que su piso histórico.

La sorpresa en el cuarto lugar fue Joaquín Eguía que obtuvo 27.436 votos con el 7,18 % y que en esta categoría de diputados estuvo un lugar más arriba que su padre, Carlos Eguía, quien salió quinto en senadores. Sacó más de 4200 votos más y fue llamativo lo que sucedió en Fuerza Libertaria.

El triunfo fue contundente, ya que La Libertad Avanza duplicó en votos a Fuerza Patria, que realizó una muy mala elección, sin lograr retener el caudal que había mostrado en comicios anteriores. Por el deterioro a nivel nacional, y en particular en Neuquén, por alguna fuga por los peronistas que se fueron con el gobernador en la etapa del Frente Neuquinizate.

La participación electoral fue del 71% del padrón, un nivel considerado moderado en términos históricos, aunque por arriba de los registros nacionales, donde sistemáticamente todas las elecciones viene bajando el nivel de participación del electorado.

Con este resultado, Neuquén se suma a la ola libertaria nacional y consolida su respaldo al proyecto político de Javier Milei, que al menos en esta elección parce marcar un cambio profundo en la representación política provincial y un golpe a las estructuras tradicionales.