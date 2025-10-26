Figueroa: "No fue un plebiscito a nuestra gestión"

Habló de una nacionalización de estas elecciones legislativas, que son distintas de cuando se vota a quién va a gobernar.

El gobernador Rolando Figueroa advirtió este domingo que el resultado de las elecciones nacionales "no fue un plebiscito" a su gestión. Dijo que se eligió con una mirada nacional y destacó el resultado que consiguió La Neuquinidad. "Vamos a seguir construyendo este proyecto para el pueblo de Neuquén", señaló el mandatario. "Cuando se elija qué provincia se quiere se va a pensar en eso y lo mismo en cada una de las ciudades con la gestión de los intendentes", afirmó.

"Todos los ciudadanos comenzaron a mirar qué visión de país se quiere y sabiendo ese esquema para nosotros era muy importante manifestar que en el diseño de la nueva Nación tiene que estar presente Neuquén. Acá no estaba en juego el gobierno de la provincia, ni de los municipios. Y mucho menos las gestiones, ya que sabemos que todos los intendentes gozan de muy buena imagen", analizó.

Sostuvo que se eligió "a nivel país y ante este riesgo consideramos importante tener una voz en el Congreso, ya que no tenemos representantes propios", y agregó: "Mantenemos una buena relación con diferentes legisladores pero no con representantes propios. Sabíamos que se iban a nacionalizar las elecciones. Con mucha militancia logramos imponer una mirada de Neuquén y lo que hay que decir es que ganamos en casi toda la provincia". "Un análisis que nosotros hacemos es que lo del interior es distinto. La gente sabe que al intendente lo tiene, pero eligió tener un determinado país", indicó.

La felicitación a Nadia Márquez

"Acabo de llamar a Nadia Márquez para felicitarla. El gobierno nacional hizo una muy buena elección en el país, y nosotros estamos conformes con lo que hicimos en Neuquén. Vamos a seguir trabajando por la provincia, ya que logramos imponer una mirada desde Neuquén en casi todas las localidades, con los intendentes y el militante de base. En el interior existe un vinculo más estrecho donde le importa mucho ese vínculo y no tanto lo nacional", advirtió Figueroa.

"Nuestra mirada esta en Neuquén y la disputa, como ya lo habíamos dicho, en estas elecciones iba a ser con con LLA. Cuando se elija que provincia o que ciudad queremos la gente va a pensar en la provincia y en cada una de esas ciudades", analizó el gobernador, al tiempo que agradeció "a todos los que han sido candidatos" por La Neuquinidad.

"Lo que hemos logrado los neuquinos no lo vamos a ceder, estamos en una etapa ascendente y lo vamos continuar junto a nuestro pueblo. La nuestra no fue una convocatoria al azar con los candidatos que presentamos, han sido muy buenos y muy comprometidos con Neuquén", indicó Figueroa.

Por su parte, Karina Maureira, flamante diputada nacional electa, sostuvo: "Creo en una política de diálogo, la gente es la que elige y trabajaremos por una provincia grande que es lo más importante". Valoró que la Neuquinidad tendrá dos representantes en el Congreso Nacional y que una de las temáticas que abordará será el de la Discapacidad.