Figueroa llamó a Nadia Márquez para felicitarla

El gobernador reconoció la victoria de LLA y valoró que la Neuquinidad obtuvo una banca en el Senado de la Nación y otra en Diputados.

El gobernador de la provincia, Rolando Figueroa , reconoció este domingo la victoria de La Libertad Avanza y felicitó a Nadia Márquez , que se consagró senadora nacional.

Dijo que se eligió con una mirada nacional y destacó el resultado que consiguió La Neuquinidad . "Vamos a seguir construyendo este proyecto para el pueblo de Neuquén", señaló el mandatario.

"Agradezco a todos los integrantes de la lista y felicito a Julieta Corroza y Karina Maureira , que asumirán como senadora y diputada nacional", dijo Figueroa, al tiempo que recordó que en estos comicios " no se plebiscitaba la gestión provincial ", advirtió.

Rolando Figueroa conferencia elecciones 2025 (5) Omar Novoa

"Hoy estaba en juego lo que le queda de apoyo al Gobierno nacional y como quedan sus bancas en el Congreso. Hay que establecer un nuevo diálogo, vamos a llevar propuesta al Congreso, pero principalmente lo nuestro es defender los intereses de Neuquén", señaló.

La felicitación a Nadia Márquez

"Acabo de llamar a Nadia Márquez para felicitarla. El gobierno nacional hizo una muy buena elección en el país, y nosotros estamos conformes con lo que hicimos en Neuquén. Vamos a seguir trabajando por la provincia, ya que logramos imponer una mirada desde Neuquén en casi todas las localidades, con los intendentes y el militante de base. En el interior existe un vinculo más estrecho donde le importa mucho ese vínculo y no tanto lo nacional", advirtió Figueroa.

"Nuestra mirada esta en Neuquén y la disputa, como ya lo habíamos dicho, en estas elecciones iba a ser con con LLA. Cuando se elija que provincia o que ciudad queremos la gente va a pensar en la provincia y en cada una de esas ciudades", analizó el gobernador, al tiempo que agradeció "a todos los que han sido candidatos" por La Neuquinidad.

Embed - Rolando Figueroa: "Hemos ganado en casi toda la provincia"

"Nuestra mirada esta en Neuquén y la disputa, como ya lo habíamos dicho, en estas elecciones iba a ser con con LLA. Cuando se elija que provincia o que ciudad queremos la gente va a pensar en la provincia y en cada una de esas ciudades", analizó el gobernador, al tiempo que agradeció "a todos los que han sido candidatos" por La Neuquinidad.

"Lo que hemos logrado los neuquinos no lo vamos a ceder, estamos en una etapa ascendente y lo vamos continuar junto a nuestro pueblo. La nuestra no fue una convocatoria al azar con los candidatos que presentamos, han sido muy buenos y muy comprometidos con Neuquén", indicó Figueroa.

Por su parte, Karina Maureira, flamante diputada nacional electa, sostuvo: "Creo en una política de diálogo, la gente es la que elige y trabajaremos por una provincia grande que es lo más importante". Valoró que la Neuquinidad tendrá dos representantes en el Congreso Nacional y que una de las temáticas que abordará será el de la Discapacidad.