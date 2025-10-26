Rolando Figueroa habló sobre el robo a Pablo Cervi: "Me comuniqué apenas me enteré"

El gobernador dialogó con periodistas tras un cambio de agenda por la mañana. Dijo que también se contactó con la ministra de seguridad Patricia Bullrich y con el presidente Javier Milei.

Tras un cambio de agenda por la mañana, el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa , habló con periodistas este mediodía en el local de La Neuquinidad, utilizado como búnker en la calle Teniente Ibañez entre Buenos Aires y Santa Fe.

En este contexto, el gobernador habló sobre un amplio rango de temas: elecciones, el asalto a Pablo Cervi, Boleta Única Papel, presupuesto y paritarias.

"Yo iba a votar a las 12 y después, como quería recorrer escuelas y no soy candidato, creía que era importante recorrer las escuelas, así que fui más temprano a votar y después, por supuesto, como siempre el respeto que se le tiene a la prensa, quería dialogar con ustedes", dijo Figueroa respecto al cambio de agenda.

Rolando Figueroa votación

Qué dijo Rolando Figueroa sobre el violento asalto que sufrió Pablo Cervi

Respecto al violento asalto que sufrió el diputado nacional y candidato a senador Pablo Cervi, expresó que se comunicó con él "apenas me enteré". También, en la misma línea, dialogó con la ministra de seguridad Patricia Bullrich y con el presidente Milei por mensajes.

Figueroa se refirió a algunas versiones que atribuían el hecho a motivos políticos: "es querer vincular una cosa con otra, no tiene nada que ver". "Es un hecho policial, sumamente lamentable, porque Pablo vivió un momento feo con su familia".

"Es una vivienda que no se utiliza hace 13 años, de forma esporádica estaba la familia en ese lugar. Las personas que ingresaron a la vivienda preguntaban por otro nombre, con lo cual eso demuestra claramente que no se tenía intención".

PABLO CERVI- ASALTADO- ROBO-NEUQUÉN

"Me sorprendió lo fácil que es votar"

El gobernador rescató la agilidad del nuevo sistema: "he recibido muy buenos comentarios, al menos de mis allegados, de mis familiares, de los que tienen más edad, de mis hermanas, que les resultó sumamente fácil votar y a mí también, la verdad que me resultó fácil votar".

Defendió el hecho de que se pueda cortar boleta. "Fue muy trabajoso lograr que no se pueda emitir el voto por lista completa, que se tenga que seleccionar cada una de las categorías. Eso creo que le hace bien a la democracia. Fue una petición que presentamos los partidos provinciales", afirmó.

Las expectativas para la elección

"En estas elecciones se juegan dos cosas: primero, es importante para el gobierno nacional ver cuánto apoyo le quedó del 55% del balotaje. El otro es, más allá de los resultados, cómo va a ser la composición del Congreso de la Nación, de qué manera se van a ocupar las bancas", dijo. Según el gobernador, la nueva composición "va a obligar a que haya más diálogo".

Respecto a los resultados, el gobernador afirmó que "los voy a estar esperando con mucha ansiedad". Teniendo en cuenta que hoy La Neuquinidad hoy no tiene representantes propios, el gobernador afirmó que "para nosotros es todo ganancia". "Con Julieta y Pepé siempre los hemos esperado juntos a lo largo de nuestra historia", contó.

Por último, adelantó la agenda para los próximos 15 días. En materia energética, afirmó que mantendrán reuniones respecto a la "colocación de las moléculas de gas en Brasil, que es el gran comprador regional".

"Tenemos una jornada importante de Neuquén en Brasil, también vinculada al consumo de nuestros productos, al turismo y al gas y petróleo. La semana que viene tenemos reunión con varios operadores de Permian que van a venir a la provincia también", agregó.

Además, otro ítem importante de la agenda es la apertura de la discusión salarial de cara al 2026. Desde hace varios meses que se anuncia que la discusión comenzará este lunes. "Vamos a comenzar las primeras conversaciones, seguramente la semana que viene para trabajar las semanas siguientes".

También mencionó la presentación del presupuesto 2026, que está agendada para el 30 de octubre. "Anticipo una inversión importante en bienes de capital, además va a haber un presupuesto claramente en donde hemos trabajado en el desendeudamiento de la provincia", expresó.