Para Julieta Corroza "La Neuquinidad es un modelo pensado en la gente"

Lo diferenció del modelo del gobierno nacional, “donde muchas políticas públicas que acompañan a las personas desaparecen”, dijo.

La candidata a senadora nacional por La Neuquinidad , Julieta Corroza , destacó el plan de obras que se lleva adelante en la provincia y afirmó que el del espacio que conduce Rolando Figueroa es “un modelo pensado en la gente”. Corroza realizó estas declaraciones a cuatro días de las elecciones nacionales y durante una reunión con militantes, simpatizantes y vecinos en el Club Municipal de la ciudad de Neuquén.

Pidió “el acompañamiento de todos” para el domingo y llamó a defender Neuquén, “porque nosotros creemos que en el Congreso que viene, en la mesa de discusión, va a haber muchos temas que impactarán directamente en nuestra provincia, como la coparticipación nacional. Por eso es tan importante que el domingo nos acompañen con su voto, para que sigamos trabajando por una provincia más justa”.

“Le agradezco a todo el equipo cómo me han inspirado en todo este tiempo. Pudimos recorrer muchísimas obras que se están realizando en la provincia y en la ciudad, y ver cómo se han ido transformando barrios que esperaron más de 20 años para tener los servicios básicos”, señaló. “Estamos hablando de luz, agua, gas, cloacas. Y hoy son barrios transformados, con obras que mejoran enormemente la calidad de vida de la gente”, agregó.

Julieta Corroza 04.jpg Claudio Espinoza

“También quiero contarle a la gente por qué es tan importante defender la neuquinidad porque es lo que garantiza que estos modelos de gobierno sigan trabajando, pensando en la gente. A diferencia de Nación, donde muchas políticas públicas que acompañan a las personas desaparecen, acá en Neuquén renovamos el compromiso de seguir trabajando”, indicó.

Julieta Corroza encabeza la lista de candidatos a senadores, acompañada por Juan Luis “Pepé” Ousset; mientras que la lista de candidatos a diputados nacionales la integran Karina Maureira y Joaquín Perren.

Cierre

La Neuquinidad realizó el lunes su gran actividad de campaña, que tuvo la particularidad del contacto directo con la gente, donde los grandes protagonistas no fueron los candidatos, sino los vecinos y vecinas de cada una de las regiones de la provincia.

La actividad se realizó en simultáneo y con el mismo objetivo: comunicar personalmente “los logros de gestión del gobierno de Rolando Figueroa (en materia de obras, rutas, educación, salud y seguridad)” y, en paralelo, plantear “la defensa de la provincia que realizarán los candidatos de La Neuquinidad cuando accedan al Congreso de la Nación”.

Las recorridas, de las que participaron vecinos, amigos, compañeros de trabajo, militantes y candidatos marcaron el pulso en el inicio de la última semana rumbo a las legislativas del domingo, en las que la provincia elegirá tres senadores e igual número de diputados nacionales.

Los grupos, que salieron a la calle desde distintos puntos, subrayaron el hecho de que “el modelo neuquino hizo lo que dijo que iba a hacer, y los resultados están a la vista”.