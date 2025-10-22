Con un colorido desfile popular, Cutral Co festejó su 92° aniversario

Los actos fueron presididos por la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina y el intendente Ramón Rioseco. Destacan el trabajo conjunto entre Provincia y municipio.

La ciudad de Cutral Co festejó este miércoles el 92 aniversario de su fundación. Para la ocasión, se realizó un acto central en el marco de un multitudinario desfile en el que participaron diversos sectores de la vida social, comunitaria, deportiva y cultural local.

La vicepresidenta de la Legislatura provincial a cargo de la presidencia, Zulma Reina , encabezó junto al intendente Ramón Rioseco , el acto protocolar. Durante las actividades desatacaron el crecimiento ordenado de la localidad y el trabajo conjunto entre el Ejecutivo provincial con el municipio .

Durante su discurso, Reina instó a la comunidad a “disfrutar de lo que hoy tenemos” y se remitió a los orígenes de la localidad: “Pensemos que aquel desierto de ese momento se ha transformado en esta hermosa ciudad. Qué lindo que está Cutral Co. La verdad, felicitaciones, intendente y este es el trabajo en conjunto que debemos hacer”, sostuvo.

Trabajo en conjunto

En este sentido, manifestó que “debemos trabajar en conjunto para lograr los mejores éxitos en beneficio de cada uno de nosotros, de cada uno de los habitantes de este hermoso Cutral Co”.

En su turno, el intendente manifestó que “es un día particular el día de nuestro cumpleaños, un día de festejo, un día de reflexión”.

Agregó que “queremos hablar y festejar el cumpleaños de nuestro pueblo de Cutral Co como se lo merece con respeto, con cariño, con trabajo, como nosotros sabemos” y aseguró que “que hemos transitado un año importante de crecimiento”.

“Estamos por firmar, la semana que viene, convenios con el gobernador para el CPEM 14, la EPET 1. Y estamos trabajando en la nueva planta cloacal que ya tiene ejecutado el 40%, que está en Plaza Huincul, pero que quiero que sepan que los que más la usamos somos los de Cutral Co, porque son la mayoría de los habitantes de la comarca; es una obra muy importante para el saneamiento y muy importante para cuidar el medioambiente”, indicó el jefe comunal.

Rioseco señaló, además, que “más de 600 jóvenes están estudiando en las universidades que las financia la Municipalidad de Cutral Co para que tengan la oportunidad de recibirse y que tengan acceso a la universidad que es para lo que siempre luchamos y tanto queremos como familias de trabajadores”.

“También estamos trabajando en la pavimentación de todos los barrios que quedan pendientes”, subrayó.

Llamado

Luego recordó que “hemos presentado en el EPEN y en la Secretaría de Energía la ampliación del parque solar de 30 Mw. Trabajar para la universidad, la tecnología y para las energías limpias es lo que tenemos que hacer”.

¡Felices 92 años Cutral Có! Compartimos junto a vecinos, vecinas, instituciones y autoridades las celebraciones por un nuevo aniversario.

Siempre es motivo de alegría reencontrarme con las familias de esta ciudad a la que me une la historia personal y como funcionario provincial

— Jorge Tobares (@JorgeTobaresOk) October 22, 2025

Las actividades fueron acompañadas por los ministros de Educación, Soledad Martínez, y de Gobierno, Jorge Tobares, también estuvo presente la diputada Yamila Hermosilla, funcionarios provinciales, municipales y concejales de la localidad.