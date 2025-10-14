Condenaron al joven que mató y congeló el cuerpo de Sandro Sueldo

El atroz crimen ocurrió en junio de 2024, en Cutral Co. El asesino vuelve tras las rejas por varios delitos.

Un tribunal de tres jueces condenó a 12 años de prisión al joven responsable del crimen de Sandro Sueldo , luego de que éste se negara a prestarle su auto para ir a comprar droga. La víctima estaba en una salida transitoria porque había sido condenado por homicidio años atrás. Se lo creyó prófugo por meses.

Santiago Canale había sido declarado responsable penal por el hecho en septiembre pasado a través de un acuerdo parcial. Este martes por la mañana se llevó a cabo la audiencia de determinación de la pena, en la cual el Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 11 años y cuatro meses por el homicidio y la unificación con una pena que venía cumpliendo el imputado para hacer un total de 12 años. La defensa de Canale se mostró de acuerdo con lo solicitado por fiscalía.

Cabe recordar que quedó acreditado que el 14 de junio de 2024 en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co, el imputado le disparó a Sueldo en dos oportunidades con una pistola 9 milímetros, luego de que éste se negara a prestarle el auto para trasladarse a la ciudad de Neuquén a comprar droga. Luego, obligó a otras tres personas que se encontraban en el lugar a envolver el cuerpo de la víctima y trasladarlo en su vehículo hasta una zona conocida como Pasto Verde.

Posteriormente, y siempre en el automóvil de Sueldo, continuaron viaje hacia Neuquén y al regreso, eludieron un control policial sobre la Ruta 22 en Plottier y se dieron a la fuga, con los efectivos sobre sus talones. Al llegar a la zona de Plaza Huincul, Canale efectuó disparos contra el personal policial que intentaba interceptarlos. Finalmente, fueron detenidos.

En la audiencia de esta mañana, la fiscal del caso Mayra Febrer explicó que para definir el monto de la pena se tuvo en cuenta particularmente un atenuante, que es la sujeción a la realización del procedimiento abreviado, es decir, la asunción de responsabilidad, dado que ello “evitó que la familia de la victima deba atravesar un procedimiento oral”.

Tras escuchar a las partes, el tribunal integrado por los jueces Lisandro Borgonovo, Leticia Lorenzo y Vanesa Macedo Font condenó a 12 años de prisión al imputado, como requirió la fiscalía.

Sueldo nunca volvió de la salida transitoria

El 14 de junio de 2024, Sandro Oscar Sueldo (38) dejó la U22 donde cumplía una condena por homicidio en el marco de una salida transitoria, para ya nunca volver. Inicialmente, se creyó que se había fugado y se lo declaró rebelde y se dictó su pedido de captura.

Sin embargo, Sueldo no volvió ese día porque fue el día que lo asesinaron.

Según quedó acreditado, el crimen fue cometido el 14 de junio de 2024, entre las 13 y las 18, en una vivienda del barrio 25 de Mayo de Cutral Co.

A ese lugar llegó la víctima, a quien Canale le pidió prestado su auto para trasladarse hacia la ciudad de Neuquén a buscar drogas. Ante la negativa de la víctima, y en el sector de la cocina del domicilio, el imputado empuñó un arma de fuego calibre 9 milímetros y le efectuó al menos dos disparos.

Sueldo estaba sentado sobre una silla al momento de ser atacado y, como consecuencia de los impactos de bala, falleció.

Tras cometer el hecho, el imputado obligó con amenazas a tres personas que se encontraban en el lugar a envolver el cuerpo en una sábana y un acolchado, y el cuerpo fue refrigerado, para luego ser descartado. El 1 de agosto fue hallado.

Canale fue condenado como autor de los delitos de homicidio agravado por el medio empleado, portación de arma de uso civil condicional (de uso prohibido) y abuso de armas agravado.