Impresionante incendio en un depósito comercial de General Roca

El siniestro se desató en la parte trasera del local, que se dedica a la venta de insumos sanitarios. Tres dotaciones de Bomberos lograron sofocar el fuego.

El siniestro movilizó tres dotaciones de bomberos que sofocaron el fuego luego de una hora de combate.

Un incendio de grandes dimensiones se desató este miércoles por la tarde en el depósito del comercio “Sanitarios Juan y Luis” ubicado en la calle 25 de Mayo al 1200, pleno centro de la ciudad rionegrina de General Roca . El siniestro movilizó tres dotaciones de bomberos que sofocaron el fuego luego de una hora de combate .

Una densa columna de humo alertó a los vecinos, que comenzó en el depósito de un comercio dedicado a la venta de materiales para instalaciones de cloacas, agua y gas . Fuentes policiales informaron que las llamas se expandieron rápidamente por el sector donde se almacenan productos plásticos y cisternas , elementos altamente inflamables .

El fuego inició cerca de las 15:30 horas y el origen habría sido por una falla eléctrica en el fondo del depósito , según informaron desde la Comisaría Tercera . En un principio no fueron reportadas personas heridas pero se solicitó una ambulancia del SIARME que asistió a dos personas afectadas por inhalación de humo.

Dos personas heridas y trasladadas al Hospital Francisco López Lima

Los heridos fueron trasladados al Hospital Francisco López Lima, donde permanecerán bajo observación médica para monitorear su evolución. Según informaron fuentes sanitarias, las personas se encontrarían fuera de peligro, aunque aún espera el parte médico que descarte quemaduras de gravedad.

gentileza anr Gentileza ANR.

Al lugar acudieron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Roca, quienes trabajaron intensamente durante más de una hora para contener el incendio. Una decena de bomberos realizaron una rápida intervención que permitió apagar las llamas antes de que se propagaran a viviendas linderas o comercios cercanos.

Incendio de grandes dimensiones se desató en el depósito de un comercio en el centro de General Roca El incendio dejó a dos personas heridas por inhalación de humo.

Una falla eléctrica: el origen de las llamas

Desde la Comisaría Tercera informaron que la principal hipótesis del causante del incendio apunta a una falla eléctrica en la zona del depósito. La presencia de elementos inflamables como tanques de agua, cañerías, mangueras y demás repuestos sanitarios provocó una rápida propagación.

incendio roca Desde la Comisaría Tercera informaron que la principal hipótesis del causante del incendio apunta a una falla eléctrica en la zona del depósito.

Mientras los bomberos trabajaban para extinguir el fuego, los vecinos y comerciantes obraron con un espíritu solidario, al acercarse con botellas de agua y colaborando con los empleados del negocio, que también intentaban contener las llamas.

Los bomberos sofocaron las llamas después de una hora de combate y el área fue resguardada para preservar las pruebas y ejecutar las pericias técnicas junto con el personal especializado de Bomberos de la Policía de Río Negro.