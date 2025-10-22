Fue condenada por matar a su ex y ahora recibió una pena por golpear a su actual marido

Julieta Silva atropelló a su ex pareja, quien murió por aplastamiento, ahora pesa sobre ella una nueva denuncia. Qué decidió la Justicia.

Una mujer recibió una condena por un hecho de violencia contra un hombre . Se trata de Julieta Silva, de 37 años, quien se volvió públicamente conocida en 2017 tras atropellar y matar a quien era su novio, Genaro Fortunato. Hace poco tiempo volvió a estar en el centro de un polémico hecho por golpear a su actual marido. Ahora la justicia decidió condenarla nuevamente.

Silva enfrentó nuevamente a la Justicia de Mendoza. En esta ocasión, su marido Lucas Giménez la denunció por reacciones violentas de la mujer. La denuncia que devino en este proceso judicial fue radicada por su actual esposo el pasado 12 de julio, cuando el hombre realizó un llamado al 911 desde el baño de la casa -donde estaba refugiado- para alertar por reacciones violentas de la mujer. Cuando la Policía llegó al domicilio, constataron lesiones leves en el denunciante.

Silva reconoció ante los magistrados que golpeó a su actual pareja y fue condenada a nueve meses de prisión . Como el tiempo es relativamente poco y la acusada tiene un bebé, transitará la sanción en su vivienda.

La sentencia fue dictada por el Juez de Ejecución, quien determinó que la pena se cumpla bajo la modalidad domiciliaria, pese a que la Fiscalía había solicitado que fuera de cumplimiento efectivo. Además, el magistrado declaró a Silva reincidente, en relación con una condena anterior que ya pesaba sobre ella.

A su vez, la mujer fue sobreseída en otros tres delitos por los que había sido imputada: privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas agravadas y desobediencia a una orden judicial.

Su abogado, Roberto Castillo, comentó en diálogo con TN que ella "está contenta. Fue sobreseída en tres delitos y tuvo un abreviado por lesiones".

La mujer fue condenada tras haberse declarado culpable

En este juicio abreviado, la acusada Julieta Silva se declaró culpable por lesiones leves en un acuerdo con el fiscal Fabricio Sidoti, lo que la llevó a poder seguir cumpliendo prisión domiciliaria.

El caso que llevó a Silva nuevamente ante la Justicia ocurrió el 24 de julio pasado. Ese día, quedó detenida tras ser formalmente imputada por lesiones leves agravadas por el vínculo en perjuicio de su pareja, con quien tiene una hija de un año.

Personal policial constató las lesiones en el domicilio y se dispuso una prohibición de acercamiento mientras avanzaban las pericias médicas y las declaraciones testimoniales.

La mujer definió la relación con su marido como "complicada y tóxica"

Durante una entrevista con Telenoche, la mendocina relató que su actual esposo utilizó información de su pasado para chantajearla. “Empecé a sentir que él usaba situaciones dolorosas que viví para amenazarme. Me filmaba sin que yo supiera, grababa conversaciones y tenía videos íntimos míos. Cuando descubrí esas grabaciones, hasta me arrodillé pidiéndole que las borrara”, contó.

La mujer definió la relación como “complicada y tóxica”. “Hace casi cuatro años que estábamos en pareja. Él llegó a mi vida como una persona sufrida, víctima de una relación anterior, atravesado por conflictos familiares; y yo venía de la muerte trágica de Genaro. Me sentí refugiada en él”, siguió.

Hace 8 años atropelló y mató a su expareja

En septiembre de 2017, en San Rafael, Julieta Silva atropelló a quien era su novio, Genaro Fortunato, tras una discusión en la vía pública. En aquel momento el joven murió por aplastamiento de cráneo.

Según lo comprobado por la Justicia, Silva condujo 150 metros, giró en U y al pasar por donde había quedado tendido su novio, lo atropelló y arrastró su cuerpo tres metros. En el juicio Silva declaró que nunca lo vio y que, en realidad, volvió atrás para devolverle su teléfono celular.

Tras un largo proceso judicial, en 2018 Silva fue condenada a tres años y nueve meses de prisión efectiva y a ocho años de inhabilitación para conducir, bajo la carátula de homicidio culposo agravado por conducción imprudente. En 2020 recuperó la libertad.