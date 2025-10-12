Junín de los Andes: la Fiscalía reiteró el pedido de condena para mujer que apuñaló mortalmente a su pareja

Es el segundo proceso en contra de Verónica Troncoso, quien en un primer juicio fue absuelta. La defensa insistió en que fue un caso de legítima defensa.

La fiscalía de Junín de los Andes reiteró su pedido de condena para Verónica Troncoso.

Se cerró un nuevo juicio contra Verónica Troncoso por el homicidio de su pareja Walter Vera y la parte acusadora reclamó que sea condenada. En tanto, desde la defensa, se solicitó su absolución.

El proceso que enfrenta Troncoso se inició el 24 de diciembre de 2022, cuando se produjo el crimen de Vera. El Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzó con la investigación respectiva y le atribuyó el delito de homicidio calificado . Transcurrido un tiempo extenso, la causa llegó a juicio a mediados del año pasado y un tribunal integrado por Laura Barbé, Leticia Lorenzo y Juan Pablo Balderrama decidió absolverla. Los magistrados consideraron que hubo legítima defensa.

Lo resuelto no dejó nada conforme al MPF y el fallo fue impugnado. En octubre de 2024, se conoció la respuesta y un tribunal conformado por Estefanía Sauli, Florencia Martini y Federico Sommer decidió anular la sentencia absolutoria y ordenar un nuevo juicio.

De esta forma, se llegó al proceso de la semana que pasó, con la declaración de testigos y la exposición de los alegatos. En el cierre, llevado a cabo el jueves, la fiscalía y la querella reiteraron el pedido de condena para Troncoso.

"No se nos cree, o se nos cree poco"

En tanto, la defensa, a cargo de Ivana Dal Bianco y Paulo Nestares Camargo, reclamó la absolución y planteó que la acusada era víctima de violencia de género. “Estamos hoy (por el jueves) por segunda vez alegando ante la acusación de homicidio calificado que las partes acusadoras realizan contra V.T. Y quiero empezar por hablar de lo que pasa con las mujeres y el sistema penal: no se nos cree, o se nos cree poco”, enfatizó Dal Bianco.

La defensora subrayó que, si bien Troncoso fue la autora material de la herida que causó la muerte de Vera, no se trató de un acto planificado, sino de una reacción en legítima defensa dentro de un contexto de violencia de género sostenida.

Al igual que en el anterior juicio, Dal Bianco planteó que el caso debe analizarse bajo la perspectiva de la legítima defensa en contexto de violencia de género, conforme al artículo 34, inciso 6° del Código Penal. Señaló que la agresión ilegítima se encontraba en curso y que la reacción de la mujer, limitada a una sola lesión con un cuchillo, fue proporcionada y necesaria para proteger su integridad física.

Finalmente, Dal Bianco solicitó la absolución de Troncoso, sosteniendo que se trata de un caso de legítima defensa.

Expectativa por el veredicto

Tras la finalización de los alegatos de clausura de los acusadores y la defensa, el tribunal anticipó que el veredicto se conocerá en la jornada del próximo martes.

El segundo juicio en contra de Troncoso se inició el lunes pasado, con el paso de testigos y presentación de pruebas. En tanto, el jueves, fue el turno de la exposición de los alegatos.

El tribunal que definirá la situación de la acusada está conformado por Eduardo Egea, Diego Chavarría Ruiz y Vanesa Macedo Font. Si la declaran culpable, se deberá realizar otra audiencia para establecer la pena de prisión que cumplirá.