Luego de una absolución, una mujer será juzgada nuevamente por homicidio en legitima defensa

Un tribunal de impugnación anuló la sentencia anterior y el juicio vuelve a empezar en Junín de Los Andes.

Una mujer que había logrado la absolución por un tribunal colegiado en agosto 2024 comenzó a ser juzgada nuevamente durante la mañana de este lunes en Junín de los Andes, luego que un tribunal de impugnación anulara la sentencia.

Se trata de un hecho ocurrido en esa localidad el 24 de diciembre de 2022, cuando luego de mantener una discusión, V.S.T. tomó un cuchillo tipo serrucho y le ocasionó una herida a su pareja W.R.V. que provocó su fallecimiento.

Las juezas Laura Barbé, Leticia Lorenzo y el juez Juan Pablo Balderrama entendieron que se acreditaron los requisitos de la legítima defensa y que el hecho se desarrolló en un contexto de violencia de género. En la sentencia de agosto de 2024 consideraron que hubo una agresión ilegítima de W.R.V. y que la reacción de la acusada debió “entenderse en el contexto de un ciclo de violencia que limitó sus opciones y aumentó su percepción del peligro”.

Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal recurrió la decisión y, en octubre del año pasado, un tribunal de impugnación integrado por Florencia Martini, Estefanía Sauli y Federico Sommer declaró la nulidad de la sentencia absolutoria al considerar que no se sustentó en una “valoración razonable de la prueba producida”. También reenvió las actuaciones para un nuevo juicio.

El nuevo proceso se extenderá desde el lunes hasta el jueves y estará a cargo de los magistrados Eduardo Egea, Diego Chavarría Ruiz y Vanesa Macedo Font. V.S.T. está acusada de homicidio calificado por haber mantenido una relación de pareja con la víctima mediando circunstancias extraordinarias de atenuación.

Va a juicio por intentar matar a su pareja mediante un incendio

A principio de septiembre, se confirmó que un violento que casi provoca la muerte de su pareja tras incendiar una vivienda que se encuentra en Parque Industrial deberá enfrentar un juicio oral ante un tribunal colegiado. El acusado permanece preso y continuará en esa situación hasta la realización del debate en los próximos meses.

De acuerdo con la investigación realizada por la fiscalía, el hecho ocurrió el 7 de febrero de 2025, cuando el hombre, identificado por las iniciales como B.A.A., atacó a su pareja con un cuchillo y luego prendió fuego distintas prendas dentro de la vivienda, generando un incendio que puso en riesgo a la víctima, a sus hijos menores y a vecinos en el barrio Parque Industrial de esta capital. La mujer logró salir por sus propios medios, aunque sufrió consecuencias por la inhalación de humo. En ese momento, además, el acusado incumplió medidas de restricción dictadas por un juzgado de familia.

La fiscalía sostuvo que el imputado debe responder en juicio por el delito de tentativa de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido mediante un medio idóneo para crear un peligro común y por mediar violencia de género.

La asistente letrada Carolina Gutiérrez indicó que la pretensión punitiva será superior a tres e inferior a quince años de prisión, por lo que el caso deberá ser resuelto por un tribunal colegiado.

La jueza de garantías Carina Álvarez aprobó la acusación y ordenó el pase de la causa a la etapa de juicio en las condiciones planteadas por Gutiérrez. Por pedido de la fiscalía, también extendió la prisión preventiva del acusado por un plazo de 2 meses.

La formulación de cargos había sido realizada el 9 de febrero y, tras concluir la investigación en el plazo de cuatro meses, la fiscalía requirió la audiencia que se concretó en el inicio de esta semana hábil.