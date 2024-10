Anularon el fallo que absolvió a mujer de Junín que había apuñalado a su pareja

De esta forma, la acusada, Verónica Troncoso , enfrentará un segundo debate oral por el homicidio de Walter Vera . El hecho ocurrió el 24 de diciembre de 2022 y, este año, llegó a juicio. A partir de los argumentos expuestos por la defensa pública, la mujer fue beneficiada con una absolución en un fallo unánime. Sin embargo, el fiscal Manuel González no estuvo de acuerdo y realizó una presentación ante un tribunal integrado por Estefanía Sauli, Florencia Martini y Federico Sommer.

Un tribunal con mirada sesgada

Para el TI, el tribunal que absolvió a Troncoso tuvo una mirada sesgada. “Sobre este punto es donde se advierte uno de los quiebres en el razonamiento de los magistrados de juicio, que desemboca en un análisis sesgado, entendiendo que solo la teoría defensista tiene una mirada con perspectiva de género, cuando en realidad, con distintas aristas –obviamente-, ambas tienen esa mirada”, resaltó la jueza Sauli.

Agregó que “con esto quiero significar que no solo la defensa abordó su teoría del caso con perspectiva de género, sino que también lo hicieron las acusadoras, quienes reconocieron que la imputada se hallaba inmersa en una relación marcada por hechos de violencia, en donde la misma también era víctima”.

Con la decisión del TI, fue avalada la postura del fiscal del caso, quien impulsó la impugnación contra la sentencia por considerar que era arbitraria. Este planteo fue respaldado por la abogada querellante que representa a la familia de la víctima.

El caso fue juzgado en agosto pasado. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho fue cometido el 24 de diciembre de 2022, aproximadamente a las 9 de la mañana. La acusada atacó con un cuchillo a Vera, quien era su pareja, luego de una discusión que mantuvieron. Le provocó lesiones que le causaron la muerte, y fue imputada por el delito de homicidio calificado, por haber mantenido una relación de pareja con la víctima, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, en calidad de autora.

El fiscal Manuel González.

El tribunal del juicio no compartió la teoría del caso que presentó el representante del MPF, y por unanimidad absolvió a la acusada, por entender que actuó en legítima defensa, mientras estaba inmersa en un contexto de violencia de género.

Un fallo con "debilidad estructural"

A la hora de analizar la sentencia, el TI hizo hincapié en el criterio que tuvieron sus pares al pronunciarse a favor de Verónica Troncoso. La jueza Estefanía Sauli indicó que “la tarea de los jueces de juicio es más ardua, porque se encuentran con dos teorías, con testigos que buscan dar sustento a distintas hipótesis. Por lo tanto, la resolución, la sentencia debe dar respuesta del porqué se inclina por una teoría y no por la otra, y esa fundamentación debe ser en función de la sana crítica racional, no del mero convencimiento subjetivo de los jueces. Si no en el convencimiento basado en las pruebas aportadas por las partes y producidas en el Juicio”.

Sobre este escenario, “encuentro que la sentencia presenta una debilidad estructural”, remarcó Sauli. Y consideró que “la sentencia no se sustenta en una valoración razonable de la prueba producida, lo que la torna arbitraria”.