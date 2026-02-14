Junín de los Andes: hay 11 heridos en un choque múltiple sobre la Ruta 40

Intervinieron cuatro autos en un accidente de tránsito por alcance. De los heridos, 6 fueron trasladados en ambulancias al hospital local y el resto fue por sus propios medios.

El fin de semana largo por feriado de Carnaval se registró un primer accidente múltiple en rutas neuquinas. En la tarde de este sábado se produjo un choque por alcance sobre la Ruta 40 en el que intervinieron cuatro autos y resultaron 11 personas heridas cerca d e Junín de los Andes .

Según explicó Jorge Curiñanco, bombero voluntario de Junín de los Andes, el choque en cadena ocurrió minutos previos a las 17, en un tramo recto próximo al puente Quilquihue, distante a unos 12 kilómetros de la localidad.

Los vehículos venían a la localidad de Junín, por la Ruta 40, provenientes de San Martín de los Andes, cuando ocurrió el siniestro. "A nosotros nos informa personal del hospital que habían recibido el llamado también por un siniestro con varios vehículos involucrados y varios lesionados. Primero enviamos una dotación y luego una segunda", relató Curiñanco a LM Neuquén.

El bombero señaló que las primeras informaciones daban cuenta de que como consecuencia del impacto habían tres heridos, pero cuando llegaron al lugar constataron que eran 11 y debieron solicitar un mayor número de ambulancias.

"En un primer momento trabajamos con cinco ocupantes que estaban ahí lesionados, la mayoría ya estaban fuera de los vehículos y después, a medida que íbamos evaluando en el lugar, seguían apareciendo lesionadas. En un total tuvimos los 11 involucrados con diferentes consideraciones. Hasta ese momento ninguno era de riesgo", dijo y recordó que el hospital de Junín de Los Andes tiene la capacidad de atender pacientes graves, pero en caso de necesitar estudios adicionales como tomografías, se suelen derivar a San Martín.

ruta-40-junin-de-los-andes-cordillera-02.jpg Rodolfo Ramirez

Por qué ocurrió el choque

Respecto a las causas que originaron el accidente por alcance, el bombero sostuvo que todavía no se sabe con certeza dado que está en una etapa investigativa de parte de la Policía local. No obstante, los involucrados mencionaron que fue causado por una maniobra de otro vehículo que no participó en el choque en cadena.

Para atender a los heridos, se desplazaron tres ambulancias del hospital de Junín de Los Andes y una ambulancia del SIEN de San Martín de Los Andes. De los 11 involucrados, seis pacientes fueron trasladados por personal de salud al hospital, y el resto fue evaluado en el lugar y posteriormente se trasladó por sus propios medios. Respecto a los heridos, confirmó que todos eran mayores de edad y que no intervino ningún vehículo de gran porte.

Por la cantidad de vehículos involucrados, la Ruta 40 debió permanecer cortada en ambos carriles por al menos unos 40 minutos para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia intervinientes. "Esto generó una fila considerable en ambas direcciones, especialmente por el feriado y la Fiesta del Puestero que se desarrolla en Junín hasta mañana", detalló Curiñanco.